长城站与纳尔逊冰盖。

科考队员在冰山间的海冰上探路。

休眠火山前漂航的“雪龙”号科考船。

科考队员在进行常规地面观测。

“雪龙”号科考船上的队员扛起油管为直升机加油。

中山站的机械师在操作挖掘机移动物资。

习近平总书记指出，南极科学考察意义重大，是造福人类的崇高事业。中国开展南极科考为人类和平利用南极作出了贡献。

1984年，我国首次开展南极科考。目前正在进行的是我国第三十八次南极科考（本版图片均为第三十八次南极科考照片，自然资源部中国极地研究中心提供）。

南极，季节更替与北半球相反。每年11月前后，南极进入夏季，南大洋的海冰迅速融化，这为南极科学考察提供了绝佳窗口，各国大都选择在此时派出考察队前往南极。直到来年3月，南极进入冬季，绝大部分考察队员在这时撤离。

一代代科考队员前赴后继，克服极地酷寒等恶劣环境以及暗礁、冰裂隙等因素带来的危险挑战，坚决完成科考任务，“只要国家需要，随时准备起程！”一年又一年，一个又一个感人至深的故事，铭刻在我国南极科考史上。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 08 版）

(责编：郝孟佳、李依环)