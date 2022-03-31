原标题：织密校园防控网 保障每位学子的学习生活

严格校园封闭管理，无关人员一律不得进入校园；严格外来人员入校审批，持续推进常态化核酸检测；严格师生、员工管理，每日精准掌握师生、员工动态……这是江苏省常州工学院在疫情防控上的“硬核”举措。

“高校是人员密集的场所，疫情防控的难度和压力很大，各大高校要切实落实疫情防控主体责任，统筹做好教育教学与疫情防控工作。”常州市委书记陈金虎说。

地处常州高新区的常州工学院，现有在校生1.4万余人。此次常州疫情发生以来，该区有多例确诊感染者，多个地方被列为重点封控、管控区。

如何防输入、防感染，确保师生安全，保障校园秩序正常稳定，成为这所高校目前工作中的重点。

“疫情发生后，学校把疫情防控作为当前头等大事，以更迅速的应对、更有效的措施、更有力的手段，做好各项防控工作，全力筑牢校园疫情防控安全屏障。”常州工学院党委书记曹雨平说。

常州工学院校长汤正华介绍，2月以来，面对国内本土疫情多地反弹、多点散发的情况，常州工学院成立了多个工作组，并要求各部门、二级学院“扛责任、不放松、不马虎”，毫不松懈地织密织牢疫情防控网。

该校建立了校领导在岗带班制和相关职能部门以及各二级学院辅导员24小时值班制，压实压紧属地、部门、单位、个人“四方责任”，相关工作组密切配合、协调联动，全力确保在校师生、员工工作生活秩序的正常运行。“根据现实情况，学校及时调整教学计划，依托各类线上教学平台，采用‘教学平台+智慧教学工具’开展混合式教学，确保线上教学稳定有序地开展。”汤正华说。

疫情防控期间，该校所有线下聚集性活动一律暂停，严格控制教室、自习室、图书馆、体育场、食堂等公共空间人员密度，尽可能实施最小单元群体管理。尤其是校园封闭管理期间，该校还通过网站、微信、宣传橱窗、电子显示屏等及时发布、宣传疫情防控相关信息。此外，该校学工部门还组织了一批骨干辅导员住校，负责做好学生教育管理、线上线下心理辅导等工作，及时了解学生的日常学习、生活需求，全力帮助解决学生遇到的困难和问题，用爱心与责任守护每一位学子。

为保证在校学生的学习生活正常运转，该校400多名后勤职工主动要求住校，他们或以办公室为家，或在教室里用桌椅拼凑成床，度过了一个个夜晚。

用常州工学院计算机信息工程学院在校生许峻玮的话来说，“疫情发生得很突然，让人有点猝不及防，但学校的防疫举措很及时，让我们待在学校觉得很安全。当前，我们在宿舍上网课，每天会给家里报平安，学习生活也逐步恢复到正常的节奏”。(本报记者 过国忠 通讯员 王 超 周绍萍)

(责编：郝孟佳、李依环)