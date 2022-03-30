原标题：百余名外国留学生当志愿者 助力沈阳核酸检测

外国友人在做核酸检测。 赵桂华 摄

3月29日，沈阳市沈北新区的“大学城”，100余名外国留学生、外国籍老师到就近的几个社区当志愿者，助力当地的核酸检测。

这些外国友人，不分国籍、不分肤色，大家都是“战疫人”。他们穿上了志愿者红马甲，站在了当地每一个需要的地方。

在良辅社区核酸检测点，一名外籍志愿者“宋小宝”正在现场协助社区工作人员维持秩序、查验健康码、为其余外国友人提供翻译帮助等，检测现场秩序井然，不太标准的普通话，也为紧张的检测氛围注入一丝活力。“在沈阳学习生活三年了，我已融入这里的生活了，现在大家都在抗疫，我虽然是外国人，但绝对不是外人。沈阳就像自己的家，我也要为沈阳贡献一份力量。”

在辉山街道碧桂园社区，记者见到了今年30岁、来自巴基斯坦的沈阳医学院留学生梭哈博，他帮助前来做核酸不会使用手机小程序的人，教大家快速打开、扫码、排队、登记。问到他忙一天累不，他说：“不累，在疫情面前，没有人可以置身事外。我为我能参与到抗疫中而感到高兴。”

良辅社区相关负责人表示，不一样的外貌口音，却怀着一样的炽热与温暖。外国友人用行动诠释“疫情防控，志愿同行”，成为支援社区战“疫”的特别力量。

还有外国志愿者用流利的英语录制防疫宣传视频，号召所有外籍人员共同参与核酸检测，保护自己，保卫城市。

另据了解，为了践行“应检尽检、不漏一人”的工作理念，沈阳开展“扫楼行动”，各社区实行网格化筛查，广泛发动外籍居民下楼进行核酸检测。沈北新区重点放在“大学城”，特别是对在华留学生居住的小区进行宣传发动，协助外籍人士参与核酸检测。(记者 赵桂华)

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