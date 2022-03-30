原标题：河北唐山特教老师守护因疫情滞留的“折翼天使”

热腾腾的牛奶、美味的炒饭、甜鲜的水果……丰盛的早餐过后，河北省唐山市丰南区特教学校的师生们又开始了新一天的校园封闭生活。

3月19日新冠肺炎疫情突袭唐山后，丰南区特教学校也实行了封闭管理，19名学生被暂时留在学校。

“这些孩子患有发育迟缓、感统失调等障碍，内心世界封闭，心理承受力较弱，离开父母时间久了，多少会有小情绪。”丰南区特教学校校长曾秀云说，“为了照顾他们，我们23名教职工留在了学校。”

曾秀云说，学校现有81名学生，9个教学班，其中最小的孩子7岁，最大的16岁。疫情期间，师生们与滞留在学校的19名学生同吃同住。后勤人员每天对学生宿舍、教室、公共区域等进行消杀，教师队伍协助医护人员做好核酸检测，食堂工作人员及时供应新鲜果蔬，确保留校师生的饭菜供应。

特教老师李雅卿留校后，担任八年级和九年级的班主任。除了教学，李雅卿还协助生活老师照顾孩子们的日常起居。“每个孩子的喜好、习惯，我们都要记在心里。”李雅卿说。

除了常态化的防疫工作，学校对留校学生按照年龄重新分班，16名任课老师轮岗给各班级上课。“我们还另外编排了课程，以孩子们感兴趣的感统、绘本等课程为主，增加孩子们的学习兴趣，稳定情绪。”曾秀云说。

“我们尽最大努力给留校孩子提供好条件，让他们感受家一样的温暖，一起度过封闭在校的时光。”曾秀云说。(白云水 孟潮)

(责编：郝孟佳、温璐)