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国家中小学智慧教育平台将出App

2022年03月30日08:36 | 来源：北京青年报
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原标题：国家中小学智慧教育平台将出App

国家中小学智慧教育平台自3月1日上线试运行以来，截至3月25日，日均浏览量2888万以上，与去年同期相比提高了40倍，平台用户覆盖了全国各省区市。为了更好地服务学生、家长和教师，教育部还开发了国家中小学智慧教育平台手机App，将于近日启用。

自3月14日新冠疫情多地多点发生以来，部分地区中小学充分使用国家中小学智慧教育平台，保障“停课不停学”，平台的总体日均浏览量由3月份前两周的约1291万提高至后两周的4619万以上，增加了2.6倍。尤其是疫情比较严重的辽宁、吉林、福建、山东等省份，增幅均超过6.5倍，有效服务了疫情防控大局和“停课不停学”。

值得一提的是，据教育部统计，去年7月中央发布“双减”政策后，国家中小学智慧教育平台的浏览量、访问人次均呈现高位激增态势。截至今年2月底，原国家中小学网络云平台日均浏览量达2104万，比“双减”文件发布前增加17倍；今年3月1日平台升级改版试运行后，日均浏览量比“双减”前增加24倍。（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、温璐)

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