人民网北京3月29日电 （记者孙竞）28日，国家智慧教育平台正式启动。在今天上午举行的教育部新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩介绍了国家高等教育智慧教育平台（以下简称“智慧高教”平台）建设与应用有关工作情况。

吴岩指出，中国慕课从2013年起步，截至2022年2月底，我国上线慕课数量超过5万门，选课人次近8亿，在校生获得慕课学分人次超过3亿，慕课数量和学习人数均居世界第一，并保持快速增长的态势。目前，我国高等教育数字化改革不断深化，高校教师使用混合式教学比例已经从疫情前的34.8%提升至84.2%。

吴岩表示，“智慧高教”平台的建设目标是汇聚国内外最好大学、最好老师建设的最好课程，成为全球课程规模最大、门类最全、用户最多的国家高等教育智慧教育平台。平台将实现两大核心功能，一是面向高校师生和社会学习者，提供我国各类优质课程资源和教学服务；二是面向教育行政部门和高校管理者，提供师生线上教与学大数据监测与分析、课程监管等服务。

记者了解到，平台首批上线的2万门课程是从1800所高校建设的5万门课程中精选的优质课程。课程覆盖了13个学科92个专业类，汇聚了林毅夫、樊锦诗、钟南山、张文宏等多位名师大家的授课。

吴岩透露，“智慧高教”平台链接了“爱课程”和“学堂在线”两个在线教学国际平台，向世界提供900余门多语种课程，并向印尼捐赠60门高水平课程用于当地高校教学。同时，在世界慕课与在线教育联盟组织推动下，11个国家的13所著名大学开展国际学分互认，多所高校开设了全球融合式课程。

吴岩同时介绍，下一步，高教司将依托“智慧高教”平台，在全国选取部分省份和本科高校开展高等教育数字化改革试点建设，在平台建设应用、智慧场景搭建、教育数据治理等方面先行先试，探索教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，示范引领高等教育数字化融合创新发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)