人民网北京3月29日电 （记者李依环）日前，国家职业教育智慧教育平台正式上线。教育部今天上午举行的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，截至目前，平台已有教师自建课程超17.8万门，为“大规模个性化”培养技术技能人才提供了可能。

“新技术不断迭代升级，对职业教育现代化治理体系和治理能力提出了更高要求。”陈子季表示，国家职业教育智慧教育平台的上线，革新了传统治理模式，革新了传统评价模式，革新了传统学校模式。

据介绍，国家职业教育智慧教育平台由四大板块组成，包括“专业与课程服务中心”“教材资源中心”“虚拟仿真实训中心”“教师服务中心”。平台分三期建设。专业与课程服务中心已于3月28日正式上线；今年6月底将完成其他各中心的开发与上线；12月底将完成平台每一个规划功能的开发与上线。

陈子季介绍，目前已上线的“专业与课程服务中心”主要包括专业资源库、在线精品课、视频公开课三个板块。

其中，专业资源库模块以专业为单位，为各类学习者和教师提供成完整系统的专业课程资源和学习包，教师可以根据需要选择和编辑课程资源，形成符合自己需要的个性化课程；在线精品课模块覆盖所有行业门类，汇集职业教育领域优质MOOC课程，供教师教、学生学；视频公开课模块以职业教育国家级获奖项目的课程资源为基础，为职业院校提供可选用、可观摩的课程。

陈子季表示，下一步，教育部将加快推进数字化进程，落实工作任务，围绕建成“优质职教资源共建共享平台、学生学习与交流的平台、教师教育教学与备课交流的平台”，陆续上线虚拟仿真实训中心、教师能力提升中心、教材资源中心。

一是要丰富资源供给，建立更完善的国家、省、校三级互补的优质专业与课程资源共建共享体系。

二是要开发搜索引擎，建立基于大数据和人工智能技术的资源库数字化学习资源搜索引擎以及智能资源推送服务，促进资源跨平台、跨学校、跨区域应用。

三是要加强应用监测，建立专业与课程资源完善的监测机制，科学引导资源开发、更新和淘汰。

(责编：李依环、熊旭)