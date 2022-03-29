人民网北京3月29日电 （记者李依环）国家智慧教育平台日前正式上线。教育部今天上午举行的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚就国家中小学智慧教育平台运行应用的情况进行了介绍。

吕玉刚指出，为深入实施国家教育数字化战略行动，大力促进基础教育高质量发展，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级了“国家中小学智慧教育平台”，于3月1日上线试运行，并于3月28日正式上线。此外，相关手机APP也将于近日启动应用。

对于平台资源建设情况，吕玉刚表示，平台资源建设坚持“需求牵引、应用为王、服务至上”，尽最大努力满足学生、教师、家长等多方面的需要，服务学生自主学习，服务教师改进课堂教学，服务农村提高教育质量，服务家校协同育人，服务“双减”和“停课不停学”。

具体来说，资源总量得到大幅增加。平台现有资源总量已经达到28052条，新增资源17300条，增加了1.6倍。同时，资源功能注重全面育人，资源质量体现精品化，资源来源坚持集成共建。此外，平台资源建设得到了中央有关单位、地方教育部门和部分高等学校的大力支持。

平台运行应用的情况方面，吕玉刚表示，平台试运行以来，教育部进一步加强了应用部署，各地各校高度重视，资源得到广泛应用，普遍反映平台使用便捷、响应速度快、丝滑无卡顿，平台应用取得了积极成效。日均浏览不断攀升，应对疫情及时有效，服务“双减”效果明显，支撑共享优质资源。

对于平台服务“双减”工作，吕玉刚介绍，今年3月1日，平台升级改版试运行后，日均浏览量进一步增加，比“双减”前增加了24倍。平台提供的课程教学、作业设计、课后服务、教师研修等资源得到了广大教师、学生的高度关注和广泛使用，特别是有效帮助解决了学生不参加校外培训后“在哪里学、学什么”的问题，进一步助力了学校的“双减”工作，受到了广泛的欢迎。

吕玉刚指出，下一步，教育部将继续做好平台的建设工作，为广大中小学校、师生、家长提供更好的服务。一是持续丰富平台资源，完善资源建设机制，不断汇聚各类优质资源；二是不断拓展平台功能，逐步实现对资源使用的跟踪反馈、过程性数据收集分析、个性化资源推送等等；三是大力推动平台应用，进一步强化应用部署和培训，健全应用激励机制，抓好试点应用，推广一批典型经验，推动资源常态化应用。

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