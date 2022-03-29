原标题：“地球一小时”大学生用行动创未来

“行动！共创未来”是2022年“地球一小时”活动的主题。3月26日，华北电力大学开展“地球一小时”主题系列活动，旨在引导广大师生用实际行动为环保事业贡献力量。本次系列活动由八个活动组成，由校学生会、校研究生会、青年志愿者协会、学服中心四个社团分别承办，共吸引了全校千余名师生参与。

做一次垃圾分类。下午14:30，在各宿舍楼下，垃圾分类宣讲活动中，志愿者们向同学们介绍着垃圾分类知识，宣传低碳环保理念，倡导绿色生活。

来一场低碳骑行。下午15:00，在该校文化广场，百余名青年志愿者开展“校园低碳行”自行车骑行活动，通过这一行动倡导节能环保、低碳出行的理念。活动结束后，大家纷纷表示要将低碳生活方式贯彻到生活中方方面面。

看一场节能宣传。下午16:00，在二餐厅门口，青年志愿者协会与后勤管理处(保定)一同举办节水宣传活动，志愿者们向路过同学发送节水宣传单，并为同学们讲解节能知识。同学们仔细听志愿者的讲解，并在宣传展板面前驻足观看。

签一次条幅宣誓。下午16:30，校学生会在学六舍门口悬挂了“2022年地球一小时——行动！共创未来”字样的主题条幅。路过的同学纷纷在“地球一小时”主题条幅上签名，表达用实际行动践行低碳生活的决心。

跳一场欢快舞蹈。晚上19:30，大学生社团服务中心在二校区操场组织了以“熄灭手中灯 点燃心中火”为主题的校园健康舞，旨在引导学生走下网络、走出宿舍、走向操场。活动现场，青春与活力四射，兔子舞、街舞、啦啦操、现代舞等多舞种轮番上阵，吸引了近600余名同学驻足，纷纷参与到活动中来。

宣一场低碳誓言。晚上20:30，研究生代表在健康舞活动现场并通过线上同时向广大同学发出“地球一小时”活动倡议，号召大家从自己做起，在生活中努力做到随手断电、节约用水、理性消费、节约粮食、低碳环保。大家纷纷表示要响应活动号召，从身边小事做起，践行低碳生活理念。

点一盏绿色之灯。在校园健康舞活动期间，“CO2”型的巨型彩色灯带在操场西侧点亮，寓意华电学子将持续践行低碳生活，携手共创一个公平、碳中和、自然向好的未来。晚上20:30，同学们主动熄灭宿舍电灯，并用灯光在宿舍楼摆成“60+”字样，表达了华电学子对环保的思考和环保行为践行，并延续到以后的生活学习中。

养一盆多肉绿植。活动为参与同学们准备了形状各异，五彩缤纷的多肉绿植，希望同学们从关爱动植物生命做起，共同关注生物保护与全球生态健康。同学们纷纷领养多肉绿植，表示要从点滴小事做起，保护我们赖以生存的环境。

(责编：郝孟佳、李依环)