原标题：多地开展校园安全教育 增强中小学生安全防范意识

今天(28日)是第27个全国中小学生安全教育日。日前，教育部基础教育司会同公安部治安管理局印发通知，就安全教育日活动进行全面部署。

通知要求，各地教育部门和公安机关要深刻认识做好安全教育的极端重要性，加强统筹协调，制定切实可行的工作方案，广泛开展各类主题教育，有效助力校园持续安全稳定。

通知强调，各地教育部门和公安机关要会同相关部门，普及校园安全常识，教授安全防护动作，增强中小学生安全防范意识，提升自我保护能力。要创新活动形式，切实做到寓教于乐，增强活动的生动性、趣味性和体验性。要充分发挥各自职能优势，积极开发并指导学校制作各类活动资源。此外，各地教育部门和公安机关要通过多种途径，做好安全教育日宣传工作，营造良好舆论氛围，推动全社会共同关心中小学安全工作。

青海西宁：从“心”出发 助力校园安全稳定

在青海西宁，各学校开展了一系列形式新颖、广大学生易于接受的安全教育宣传活动，引导孩子们从自身体会出发，构建和谐校园，提高中小学生的自我保护能力。

在西宁二十一中和海湖中学，通过派出所民警的禁毒知识讲解，让同学们了解毒品的危害。针对学校欺凌事件，海湖中学通过老师和同学们的现场表演，让大家了解校园欺凌的危害性、严重性，营造互助、和谐的班级氛围。对于同学之间的矛盾纠纷，西宁二十一中采取学生裁决委员会的方式，在学生模拟法庭上申诉自己的主张、解决问题。

青海省西宁二十一中副校长 田登虎：学校通过主题活动切实做好预防性的教育工作，变说教为引导孩子自己感悟。

在西宁阳光小学，常规的地震、火灾应急疏散演练正在进行。同学们衣物捂住口鼻，躬身弯腰前行，在老师引导下从各个安全通道撤离。

总寨镇逸夫小学同学们身穿小马甲，在交警叔叔的带领下认真学习交通手势操。老师和同学们还一起制作了交通安全皮影戏，让孩子们在游戏中加强对于交通安全的认知。

贵州毕节：普及急救知识 学会自救互救

2021年，教育部等五部门出台意见，强调实施青少年急救教育行动计划。在贵州，学校通过开展各类课程，在师生中逐步普及急救知识和技能。

在贵州省毕节市七星关区第二实验学校，来自贵州省红十字会应急救护服务中心的培训讲师，为同学们详细讲解心肺复苏、创伤包扎等应急救护知识，并通过实际操作，加深孩子们对生命教育和应急救护知识的掌握。据统计，贵州省各级红十字会在各中小学及高校开展普及培训25万余人次，累计培训“红十字会应急救护员”超过190万人。

贵州省红十字会应急救护服务中心培训老师 张优：我们可以通过自身学会的自救互救技能，将校园安全问题降到最低。

在贵州省赤水市的天台学校，新转入学的三百多名学生都是从山区村小易地搬迁而来的，学校特意开办“道路交通安全小课堂”，加强学生“知危险，会避险”的能力，养成文明出行习惯。

贵州省赤水市天台学校党总支书记 袁贵生：我们将道路交通安全知识融入到孩子们的学习和生活中去，让孩子们参与、体验，安全意识自然而然就能够更好地提高。

(责编：郝孟佳、李依环)