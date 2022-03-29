原标题：让孩子自信互动才是幼儿园质量“金标准”

“入园难、入园贵”的问题终于不那么令人焦灼了。近年来，经过三轮学前教育发展行动计划，我国普惠性学前教育资源得到有效扩充，班级规模、师幼比、师资条件及办园条件等结构性质量均得到有效改善，城市和乡村入园难、入园贵的状况都得到一定缓解。此时，质量自然而然成为下一个关注点。怎么判断幼儿园的质量？什么样的幼儿园才是高水平幼儿园？广大家长十分关心。

班级观察：告诉你一所幼儿园的真正质量

现实生活中，我们对一所学校、一所幼儿园的评价往往来自他人传递的信息，也就是口碑、级别、获奖纪录，详细一点再有招生情况、升学率之类，眼见为实的其实只是硬件环境。如果没有此类信息，硬件条件也差不多的情况下，作为家长，你知道怎么判断一所幼儿园的质量吗？

答案是：去一个班级观察，不间断地观察至少半天。“班级观察是真实、客观、全面了解幼儿园保育教育过程的重要方式，也是幼儿园保教质量评价的国际通行做法。”天津师范大学教育学部副教授梁慧娟说。前不久，教育部下发《幼儿园保育教育质量评估指南》，将“班级观察”作为幼儿园质量评估的重要方式，这在我国幼儿园质量评估政策中尚属首次。

那么，观察什么呢？

教师是否保持积极乐观愉快的情绪状态，以亲切和蔼、支持性的态度和行为与幼儿互动，平等对待每一名幼儿。

幼儿是否在一日活动中是自信、从容的，能放心大胆地表达真实情绪和不同观点。

教师是否支持幼儿自主选择游戏材料、同伴和玩法，支持幼儿参与一日生活中与自己有关的决策。

教师是否认真观察幼儿在各类活动中的行为表现并做必要记录，根据一段时间的持续观察，对幼儿的发展情况和需要做出客观全面的分析，提供有针对性的支持。不急于介入或干扰幼儿的活动。

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上述这些观察点是教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》中的内容。

众多研究早已证实，幼儿园教育影响幼儿学习与发展质量最直接、最关键的因素是过程质量，也就是师幼互动、环境、课程等等动态的过程，而不是以硬件条件为主的结构质量。

梁慧娟说：“过程质量所包含的要素都是影响幼儿园保教质量的动态因素，相比结构质量，过程质量的评估难度更高，量化的评估方式无法揭示各要素影响过程质量的路径与机制，相应地，无法为保教质量的改进与提升提供具体的过程信息。”

所以，身处班级之中、观察真实过程，才能对一所幼儿园的质量作出相对准确的判断。

师幼互动：打开幼儿心灵之门的钥匙

老师的重要性不言而喻。什么样的幼儿园老师才是一个好老师？同在一所幼儿园做老师，有的人桃李满天下，有的人则是“铁打的营盘”里“流水的兵”，差别在哪里？

互动是一个关键词。

“近年来，有关教育质量的研究表明，在幼儿园教育中，我们虽然可以通过不同的教育过程得到看似相同的教育结果，但其教育质量是不同的。有的教育过程在获取结果的同时，在幼小的心灵中种下了良好品质的种子，激发了主动学习的热情，让孩子能够自信、从容地与他人互动，因为这一过程中有充分的理解与相互尊重；有的教育过程，埋下的却是不敢越雷池一步的恐惧与思维的僵化，因为这种过程里只有单向而机械的训练。”原深圳市教育学院副教授时萍说。

造成这种不同的关键就在于老师，在于老师和孩子的互动。

梁慧娟说：“研究发现，幼儿能否有效学习、能否最大限度发挥潜能，最具决定性的影响因素是师幼互动。国际幼儿园教育质量评价标准普遍将其作为核心内容。”

一名优秀的幼儿园老师需要有一种“即兴的智慧”。

中华女子学院附属实验幼儿园园长胡华说：“幼儿教育领域的教育实践，相较于其他学段更为复杂。在幼儿园里，对孩子的教育每时每刻都在发生，幼儿教师必须具备一种内在的敏感性和临场发挥的教育机智，拥有一种‘即兴的智慧’，做到心、手、脑合一，才能达到较为理想的教育状态。”

也就是说，幼儿园教师要“善于发现各种偶发的教育契机，能抓住活动中幼儿感兴趣或有意义的问题和情境，能识别幼儿以新的方式主动学习，及时给予有效支持”。这正是《幼儿园保育教育质量评估指南》中对幼儿教师、师幼互动的考察重点之一。

“尊重并回应幼儿的想法与问题，通过开放性提问、推测、讨论等方式，支持和拓展每一个幼儿的学习。”

“重视幼儿通过绘画、讲述等方式对自己经历过的游戏、阅读图画书、观察等活动进行表达表征，教师能一对一倾听并真实记录幼儿的想法和体验。”

“理解幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等各领域的学习方式，尊重幼儿发展的个体差异，发现每个幼儿的优势和长处，促进幼儿在原有水平上的发展。不片面追求某一领域、某一方面的学习和发展。”

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这些对幼儿教师的评判标准，是不是对家长们也很有用呢？

“从微观看，教育首先要处理好人与人之间的关系。幼儿—家长—教师三方应该建立起平等、尊重、互信、互爱的良好关系，这是一切教育行为能够生效的根本。”北京市北海幼儿园园长柳茹说。

“理解和尊重幼儿是科学保育教育的根本前提，然而如何理解幼儿、怎样做才能真正尊重幼儿始终是幼儿园保教工作的难点。”中国教育科学研究院副研究员王化敏说，“教师要将观察和倾听作为每日保教的常态化工作，认真观察幼儿在各类活动中的行为表现、一对一地潜心倾听，并做必要记录，真正理解和尊重他们的探究兴趣、学习方式，了解他们的认知特点和个性倾向。只有这样，才能找到打开幼儿心灵之门的钥匙。”

园长能力：保教质量提升的关键

在师资配备到位、符合相关资质的前提下，除了教师素养，影响幼儿园保教质量的核心要素还有什么？

园长的专业能力无疑是其中之一。

陶行知先生说过：“校长是一所学校的灵魂，校长的教育思想，决定一所学校的发展方向；校长的决策，决定一个学校的前途命运；校长的人文情怀，塑造一所学校的文化。”他还说，“要评论一所学校，先要评论他的校长。”由此可见，园长对于幼儿园的发展具有决定性意义。

园长最为核心的专业能力是什么？领导保育教育的能力。

“不能忽视的是，教师保教实践能力的提升不仅需要技术支持，更需要情感动力。从某种程度上说，园长怎样对待教师，教师就会怎样对待幼儿。”梁慧娟说，因此，园长要善于进行幼儿园组织氛围建设与情感管理，以人为本，建立并持续促进平等、尊重、支持性的人际关系。这才是幼儿园获得不竭生命力的源泉。

“一个好园长就是一所好幼儿园，这是被很多具体实践证明了的基本共识。”江苏省教育学会副会长、第十一届国家督学、特级教师戴铜说，“幼儿园教育工作的目标任务和性质特点，决定了园长的角色定位必须是决策者、业务骨干、形象大使和服务领班。园长的责任和使命，是在成就学生、成全教师、发展校园的职业实践中，实现自我的人生价值。”

（本报记者 李玉兰）

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