原标题：学校教育创设要适合学生参与

“双减”的最终指向是提高育人质量，关键是提高课堂教学质量。 怀柔二小校长王福江在市教委举办的“双特谈双减”专栏中提到，学校教育要抓住课堂教学这一根本，努力创设适合学生参与的教学活动，引导学生自主学习、主动思考、积极提问，着力培养学生的认知能力，促进思维发展，激发学生的创新意识。

决定课堂教学方式和质量的关键因素是教师的教学观念和教学行为。教学中，教师如果只注重知识的获得，而忽视学生获取知识的过程，只关注学生懂没懂，会不会，练习有没有做对，考试能不能考高分，而忽视了这些知识是否通过学生自己建构获得的，这些问题的解决是否是学生运用自己已有知识，经过系统思维解决的，这样的教学就不是好的教学，忽视了学生情感、态度、思维、人格的发展，学生就会成为被动接受知识的容器。因此，教育者要站在学生发展的角度去设计教学，组织教学活动，敢于让学生去实践、去尝试，让他们在探索与碰撞中获得学习能力。

同时，教师要创设适合学生发展的教学活动。学生是学习结果的主要“生产者”，教师只是引导、组织、激励学生“生产”，因此教师要赋予学生更多的自主权，给学生学习实践的时间、空间，只有这样学生自主学习能力才能逐渐养成。

创设适合学生发展的教育要求教师要把握好教师主导与学生主体的关系，把握好教学预设与生成的关系。教师主导作用把握得好，学生主体作用就能够得到充分发挥，就能够创设出符合学科特点、适合学生实际的学习实践活动，学生在实践学习中能够逐渐感悟到学科学习方法，提升学习能力，这种能力的获得不仅会更好地促进今后的学习，而且会在今后的学习实践中学生的学习本领会逐渐增强。教师主导作用的主要表现是备好课，要站在儿童的角度看待学习过程，要从学生成长的角度而不是学生获取知识的角度设计教学，这样才能更好地提升学生的学科核心素养。教学只有在发现问题解决问题的过程中，才能更好地促进学生发展。

理想课堂教学中的学生学习，应是学生发现问题，解决问题的过程，是一个知识被探索、被发现、被清晰的过程，是学生各种能力实践、培养、发展的过程。其次要让学生进行有价值的思维，学生只有在你所教的学科教学中感到自身的价值，他的课堂生活才有意义，他才能从内心深处产生对学科的喜爱。要学会等待，要学会在教学中留下空白。提问后不要马上叫同学回答，给更多的同学思考机会；出现错误后不急于纠正，给学生自己反思的时间；教师要尊重学生思维结果，这样学生才能养成主动思考、善于思考、积极思考的习惯。教学中要避免追求标准答案的教学，每个人思维角度不同，表达方式差异，对于同一问题可能有不同的表达。

文/本报记者 武文娟

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