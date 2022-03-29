本报北京3月28日电 （记者丁雅诵）记者从教育部了解到，国家智慧教育平台28日正式上线。国家智慧教育平台是国家教育公共服务的综合集成平台，聚焦学生学习、教师教学、学校治理、赋能社会、教育创新等功能，是教育数字化战略行动取得的阶段性成果。平台一期项目主要包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台和国家24365大学生就业服务平台等4个子平台。

教育部党组书记、部长怀进鹏表示，要以平台开通为契机，紧紧抓住数字教育发展战略机遇，以高水平的教育信息化引领教育现代化。一要建立教育数字化公共服务体系。把国家智慧教育平台打造成提供公共服务的国家平台，学生学习交流的平台，教师教书育人的平台，学校办学治校与合作交流的平台，教育提质增效和改革发展的平台，实现个性化学习、终身学习和教育现代化的平台。二要坚持优先服务师生和社会急需，支撑抗疫大局。为抗疫一线师生打造一所永远在线的网上课堂，加强抗疫知识学习、心理健康教育和引导。三要坚持自立自强，强化效果导向、服务至上，引领教育变革。运用平台深化“双减”、赋能职教、创新高校教育改革、深化评价改革，突出效果导向，推进应用服务支持。四要坚持守正创新，加强体制机制建设，推动共建共享。汇聚众力、广集众智，为各方协同发展、共建共享数字社会创造契机。五要坚持高水平开放合作，打造国家品牌。加强国际交流，探索数字治理方式，努力成为智慧教育的国际引领者。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 13 版）

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