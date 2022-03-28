人民网北京3月28日电 （记者何淼）因受当地疫情影响，威海职业学院近期进入“封校静止”状态。面对近15000名学生，150多名教职工和200多名后勤服务人员每天除了要准备接近50000份的一日三餐，还要负责物资搬运、防疫消杀、核酸检测、垃圾清运、水电维修等工作。大家不仅克服了一系列困难，还将思政小课堂融入抗疫大课堂，通过线上平台，全校师生同上一堂思政大课。

思政课上，留守校园的老师和志愿者由“物资搬运员”“防疫消杀员”“送餐员”“垃圾清运工”“水电维修工”变身为“思政课教师”，他们走到屏幕前，讲述亲身经历的校园抗疫故事。

图为学校线上思政课截图。威海职业学院供图

智慧学院孙雯雯老师在思政课程直播中回忆了与其他5位老师，保障1330名在校学生的吃饭、消杀、生活、安全等经历。下课后，孙老师收到了几十条学生的私信祝福，有个学生在私信里说：“老师，一直不知道您承受了这么大的压力，我为我之前的不懂事向您道歉，祝您和丈夫、孩子早日团聚，加油！”

机电学院周德喜老师讲述了他与爱人一起成为威职疫情防控“逆行者”的故事，姜美杰、李海洋分享了机电学院4名老师负责着1634名在校生的疫情防控中的点点滴滴。许多学生表示，听着姜老师讲，眼泪情不自禁就会流下来。建筑学院李震、窦彬、宋伟3位老师和学生志愿者杨佳滢分别讲述了自己在抗疫一线的工作经历。他们深入宿舍教室，进行全面消杀；他们送去防疫物资，分配一日三餐。老师们的叮嘱与问候，安抚了学生们焦虑紧张的情绪。

图为学生们在宿舍通过网络平台上思政课。威海职业学院供图

酒店学院党支部书记梁强说：“每当课程结束后，同学们在公屏上打下一句句鼓舞，一声声加油，是同学们内心最真诚的祝福和期盼，也是我们坚守、坚持的意义。”交通学院党总支副书记邵东波也表示，每每听到同学们跟他们说声“辛苦了”，疲惫不堪的他们就有了无限动力。

学校还邀请到学生家长一同听课，家长在听完这堂特殊的思政课后，纷纷被威职教师们舍小家为大家的精神感动，在群里为威职精神点赞，感谢老师们的辛勤付出。

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