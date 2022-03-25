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冬日里的温暖（留学记）

张子曦文/图
2022年03月25日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　夕阳下的滑雪基地

　　俄罗斯的冬季很长，如何在寒冷的日子感到温暖呢？对我来说，除了被窝和暖气，答案还包括美食、冰雪运动和一群善良可爱的中外小伙伴。热气腾腾的食物温暖了胃部，酣畅淋漓的冰雪运动温暖了身体，中外朋友们的问候、帮助和关怀则如涓涓细流润进了心里。

　　去年11月，我来到莫斯科，留学生涯就此开启。到现在为止，可以说完完整整地感受了一次雪国冬季的魅力。

　　据说每一个在外留学的学子都会练出一手好厨艺，诚不我欺。不过，日常犯懒时，我也会到周边地道的中餐厅大饱口福，寻找莫斯科的好评中餐厅一度成为留学生们乐此不疲的活动。

　　在中国传统装修风格的餐厅里，不仅有亚洲人，还有慕名而来的俄罗斯人，窗外的鹅毛大雪成了装点餐厅的背景画。有时，我也盛情邀请班里的俄罗斯同学一起品味中国美食，他们对火锅赞不绝口，我只恨自己俄语不够好，不足以深入介绍这些美食背后的故事。

　　在异乡求学的中国学生、为工作奔波的上班族、寻找中国味道的俄罗斯人，都在这一方小天地里得到了暖融融的慰藉。

　　有时，应当地朋友的邀请，我会在周末到对方家里做客。在不同的家庭和不同的文化中，待客与做客会呈现出不同的形式，但不变的是热情与真诚。我有时会带自制的饺子馅，和大家一起包饺子。餐桌上，颇具俄罗斯特色的奶渣饼、红菜汤、烤土豆，让人禁不住美食的诱惑大快朵颐，短暂的周末时光很快在热闹中溜走。

　　今年2月，北京冬奥会举办，让我萌发了尝试冰雪运动的念头，于是和几个朋友一起到滑雪基地滑雪。在朋友的指导下，租赁雪具，学习减速和转弯，我们在无数次摔倒当中战胜恐惧，很快就感受到了在雪上驰骋的快乐。

　　滑雪初学者最难把握的就是速度，堆满积雪的山坡被改造成雪道，又高又滑，速度难以控制。经过几小时的练习，我在多次摔倒后突然开悟，如果无法控制速度，那就顺其自然向下滑去享受高速，这样反而不会畏惧，也减少了对前行的抵触。当我的心态转变之后，突然明白了滑雪运动的真谛——勇往直前、战胜自己。

　　经过两天的练习，我们挑战了高级雪道。在零下8摄氏度的深夜，寒风凛凛，我从山上顺利滑下的那一刻感受到了沸腾的暖意，这暖意让我回味无穷，久久不能忘怀。

　　（寄自俄罗斯）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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