本报记者 赵晓霞

新冠肺炎疫情席卷全球以来，是否出国留学成为中国学子的两难选择。如今，随着各国入境政策的变化以及海外院校线下教学的有序恢复，出国留学呈现出怎样的新趋势？

留学申请数量实现增长

根据全球高等教育分析机构QS2021年发布的《新冠疫情如何影响全球留学生》数据，超六成学生表示，新冠肺炎疫情影响了留学计划。

家住北京的李美娜即是因疫情推迟留学计划的学生之一。“2020年7月，我本科毕业。为了申请出国留学，我在毕业后未选择就业，而是一边等待疫情形势明朗后重新调整留学计划，一边为出国留学做准备。”让李美娜没想到的是，这一等就是1年多，直到2021年，她才递出留学申请。让她欣慰的是，目前已收到英国几所院校的录取通知。

“出国留学的大方向虽然没变，但在留学目的国、留学院校选择上，还是和当初的留学计划有了较大调整。”李美娜说，“突如其来的疫情不仅打乱了留学节奏，也让我的一些观念发生了变化，进而影响到了留学目的国、留学专业的选择。但我有明显的感觉，出国留学市场正在复苏，周围不少同学开始继续之前的留学计划。”

李美娜的感受在启德教育日前在线发布的《2022中国留学白皮书》中得到了印证。根据该《白皮书》数据，2021年中国学子出国留学申请数量实现同比增长，英国已经连续4年稳居中国学子留学意向选择的榜首。

启德留学北京分公司副总经理贾鸿岩表示，由于突如其来的疫情冲击，2020年留学市场遇冷，2021年则逐渐复苏，“根据我们的自有客户数据，2021年出国申请的学生数量同比增长8.19%。2022年留学市场将持续回暖”。

线下教学全面恢复

留学市场回暖背后是多个主流留学目的地正在有序向留学生重开大门。2021年5月，美国驻华大使馆恢复学生签证业务；日前，新西兰政府正式宣布边境逐步开放计划。根据这一计划，自2022年10月起，新西兰入境签证将全面恢复正常，以便国际留学生从2023学年开始在新西兰境内注册入学。

各留学目的地的国际学生数据也是出国留学市场回暖的佐证。据英国大学招生服务中心《2021年英国本科申请数据》显示，中国内地学生的申请量达到28490个，比2020年同期（24430个）增加4060个，增长了16.6%；澳大利亚内政事务部数据显示，2021年上半年中国赴澳学生批签总数中，高等教育（20岁以上）新签人数的占比增长至74.8%；法国高等教育署数据显示，2020年有近3万名中国学生在法国留学，2021年留法中国学生人数与2020年同期相比增长了22%。

与此同时，海外院校逐渐恢复线下教学。2021年秋季开学，美国高校开放线下授课，英国高校也全面恢复线下授课，加拿大大部分高校恢复了线下教学；2021年冬季学期开始后，德国大部分高校主要采取线下授课的教学模式。

“这对即将踏上留学之路的中国学子来说，是利好消息，因为出国留学的收获不仅包括知识的获得，还包括跨文化体验，如果都是线上教学，后者会大打折扣。”李美娜说。

留学亚洲增长较快

《2022中国留学白皮书》数据显示，近两年，选择日本、新加坡、中国香港等地的中国内地学生越来越多，以亚洲地区为留学目的地的留学申请增长明显。

贾鸿岩以一组数据来阐释该趋势。据她介绍，启德留学客户服务数据显示，2021年整体申请数量增长较高的留学目的地包括中国香港（65.37%）、日本（41.08%）、韩国（25.00%）、新加坡（21.34%）、英国（17.20%）。此外，2021年1月至7月，求学香港的咨询量相较2020年同期呈现大幅度上升，同比增长为126%。

就此数据变化，相关留学专家表示，首先，留学亚洲升温是近几年来的发展趋势，这背后既有学费相对较低、文化适应相对容易等因素，也有中国学子留学理念变化的因素；其次，新冠肺炎疫情暴发以来，留学亚洲明显受到越来越多中国内地学子的青睐，这跟学子们在国际形势复杂、疫情形势不明朗的背景之下，希望选择就近留学的想法有关；最后，一些学子考虑到疫情影响，会将就近求学作为过渡，目的在于为后续的留学目标打下基础。

但值得注意的是，随着留学亚洲的升温，一些亚洲院校的申请要求也在提高。以新加坡为例，相关数据显示，因申请人数增长，新加坡院校提高了入学门槛。比如，以往新加坡院校有些专业的申请达到专业的均分和雅思成绩要求即可，但现在有些专业增加了GRE之类的成绩要求。这就需要中国学子提前规划，做好准备。

(责编：郝孟佳、熊旭)