本报记者 周姝芸

出国留学期间，论文写作既是重要学业任务，也是输出知识、交流学术的过程。中国留学生写作时如何高效搜集文献、突破语言障碍，从而写出优质论文？听听有论文写作经验的过来人分享干货技巧。

用好教学资源

“我们学校很注重培养学生的写作能力，每学期图书馆都会组织新生参观，介绍馆藏学术资源，举办文献检索、整理技巧的相关讲座。”刘人博目前是韩国延世大学对外韩语教育专业的博士生。据他介绍，延世大学专门为留学生设立了韩语、英语写作支持机构，学生在写作构思上需要指导或者初稿需要校正、润色时，可通过学校写作服务中心系统预约，然后会有专门的老师对学生进行一对一辅导并提供详细的反馈。

记者了解到，不少国外高校都会开设各类学术写作课程，供学生选择。刘人博所在院系开设的韩语学术写作课程中，教授不仅讲解论文写作技巧，也会讲评每位学生的论文。

张珂通所就读的英国格拉斯哥大学则既有为研究生开设的学术英语课程，也有针对特定学院的专业英语课程，比如工程英语。

“我们学校会提供学术写作辅导课程，并鼓励学生参与。”荷兰埃因霍温理工大学生物医学工程专业的博士生王鑫慧说，“此类课程对写作的各个环节都进行训练，着重培养学生的逻辑思考能力。”

除了相关课程外，中国留学生还可以通过和导师沟通得到有关学术写作的专业建议。“这学期，我每周都会和导师通过邮件探讨、交换论文观点，这有效地帮助我整理思路、找出问题。”在英国威斯敏斯特大学读数字媒体与传播专业的李柏贤谈到自身体会时说，“一定要与导师多交流，他们有丰富的经验，给出的意见既能推进论文改进，还有助于论文获得更高分数。”

突破语言障碍

在国外学习，如何用留学院校要求的语言写出流畅、高质量的论文，对于中国留学生来说是不小的挑战。“论文语言相较于平时写作还是有区别的，会更加专业、严谨。”王鑫慧的体会是“写作之前，要理清逻辑和思路，这有助于论文表述清晰”。

除了清晰的思路，论文用词也是影响内容质量的重要因素。“我和教授讨论过留学生写作语言的表达问题。”李柏贤说道，“教授说，他们在读留学生论文时，其实明白学生想表达的意思，只是有些用词不是母语者的习惯用法。”

对此，李柏贤分享了他的经验。“最直接的办法就是课后多和教授提问、沟通，次数多了就会熟悉老师对相关问题的表达方式。另外，日常学习看到地道表述也要勤做记录。”

谈到中国留学生写作过程中面对的语言障碍，刘人博从心理层面给出他的看法。“作为留学生，有时会先入为主地认为自己在语言表达上处于弱势，进而产生焦虑、有压力、不自信等情绪。”他认为，虽然在写作中外语表达能力不可或缺，但不少同学并非外语能力不足，而是写作思维能力有待提升，包括叙事能力、逻辑思维能力、谋篇布局能力、读者意识等，即便用母语写作也会面临同样的问题。

“写作的思维过程是可以进行跨语言迁移的，语言表达只是基础的技术，更重要的是研究内容本身。”刘人博说，“其实中国留学生在论文写作上有优势，因为我们会多门语言，可以接触更多文献资源，这些资源在我们的积极调动和主动整合下，对写作有很大帮助。”

多读优秀论文

写作是一个输出过程，想要写出好论文必然离不开高质量的输入，中国留学生可以通过哪些渠道全面、高效搜集文献？阅读文献时有哪些方法？

“谷歌学术网站、知名学术出版社刊物、相关领域的权威杂志都是搜集文献的渠道。”张珂通说，“我建议在阅读文献时，同学们先读原文，而不是读翻译后的版本。如果无法掌握作者表达、引申、阐释时的原文，会在之后写作有一定表达障碍。”

“写自然科学类论文，还可以通过学校提供的数据库搜集信息，优点是专业权威。”王鑫慧分享了她的体会，“在我看来，论文写作固然有技巧，但如果想要从根本上提升自己的写作水平，还是要加强平时积累——多看、多读、多思考，学习高质量论文的表达方式，潜移默化中提升写作能力。”

“想写出好的论文，首先要成为一位好的读者，读写之间的关系不能割裂。”刘人博在阅读方面积累了不少经验，“我在阅读文献时，会同时把握两条线索，分别是看论文内容和语言表达。”他进一步解释说，“看内容时，特别关注作者从哪些角度进行切入、研究对象的选定理由、论文框架结构、段内逻辑展开方式等，学习作者的思维方式。看语言时，有意识地整理、积累优质表达句式。”

除上述经验外，刘人博提醒大家阅读文献时注意引用部分，若有值得再次引用的，可以及时记录下来。同时，对与该文章中心词相关的、辅助论证的参考文献可以做归类和总结。“在阅读文献的过程中，我会边看边整理笔记，尽量做到一篇论文不需要重读，以提高科研效率。”

(责编：郝孟佳、熊旭)