本报记者 周小苑

老师只需要轻轻挥动一下手指，就可以直观地演示三角形、正方形等图形，学生可以更加形象地了解几何知识和计算公式……在河南省扶沟县实验小学的课堂上，老师罗桂丽正在用智能白板给同学们讲数学课。

近年来，各地中小学通过多种形式优化教育环境，越来越多的课堂融入信息化技术设备和手段，助力提升教学质量。教育部在不久前召开的新闻发布会上提出，强化信息技术与教育教学深度融合应用，对提升教育信息化水平提出了更高要求。

智能设备丰富课堂形式

“有时候为了活跃课堂氛围，我们经常会开展一些趣味活动，孩子们最喜欢的就是分组游戏，一到这个环节就纷纷举手想要参与。”罗桂丽说：“我会利用智能白板的蒙层功能设置一些小游戏，帮助同学们集中注意力，寓教于乐，更能提高孩子们的学习兴趣。”

2019年，扶沟县实验小学引入希沃公司提供的软硬件一体信息化教学解决方案，包括希沃白板、希沃信鸽、视频展台等，学校的教学教研水平、教职工的信息化素养得到了很大提升。信息技术让传统的课堂变得更加丰富、更有趣味，丰富多彩的上课形式也受到同学们的欢迎。

语文老师刘丁玉也经常用智能白板进行教学：“上面的课件资源很丰富，题材也很新颖，还能根据课本章节匹配课件内容，在课堂上如果看到孩子们写了一些有意思的想法，我还会通过APP拍照上传到大屏，跟其他孩子一起分享讨论。”五年级学生吴子轩说：“体验了科技设备以后，学习变得更有趣了。”

“从交互智能平板、备授课教学软件到课堂管理软件等，希沃已经成为众多学校和老师的选择。”希沃教育研究院院长胡婷玉说。

以“屏”为桥实现资源共享

位于贵州省黔南布依族苗族自治州的鸭绒民族小学，一直面临缺乏专职艺术课教师的困扰。在希沃公司捐赠的远程录播设备的帮助下，广东省广州市荔湾区青少年宫的老师远程为大凉山、黔南地区的6所学校开设音乐课、美术课、书法课，以“屏”为桥，打造远程课堂模式，鸭绒民族小学的同学们和广州的孩子们得以同上一节音乐课。

2016年—2021年，希沃公益行帮扶更多的乡村学校，让教育资源相对匮乏地区和教育资源发达地区实现互联共享，已累计捐赠935所学校，惠及4.5万余名教师和63万余名学生，提供信息化的教育教学环境。

四川省凉山彝族自治州布拖县乃乌村小曾经也面临着同样的问题。学校一度只有两名老师，分别教语文和数学，师资力量严重不足。支教老师曹本华为学校引进智能白板，利用“互联网+教育”形式，培训当地老师学习智能教学工具。

体育、美育是乡村教育的薄弱环节。加快缩小城乡、区域、校际的教育水平差距，是建设高质量教育体系、实现教育公平的重中之重。通过培训，学校的两名老师陆续开设了音乐、舞蹈、体育、剪纸、网络故事、微课等课程，受到学生喜爱。这些丰富多彩的课程，为孩子们打开了一扇通向精彩世界的大门，他们每天来到学校上故事课、做网络晨读、看教育动画片。

优化课程提升教学水平

日前，华东师范大学国家教育宏观政策研究院发布了《中小学教师信息化教与学数据报告（希沃2021）》。报告显示，截至2021年第二季度，希沃已走进全国超过200万间教室，服务千万师生，活跃教师用户超过350万人。一串串数字，是信息化教学正在覆盖更多地区和人群的生动注脚。

云南省宣威市田坝镇中心完小是一所西南边陲的乡村小学，从鲜为人知到成为区域名校，这所乡村小学的改变离不开信息化教学水平的提升。一直以来，怎么才能把信息化设备转化成教学生产力，是萦绕在田坝镇中心完小校长李健飞心头的难题。在她的坚持下，学校引入信息化教学设备，鼓励教师积极创新教学方式。借助信息化教学产品，老师们找到优化课程的方式，备课效率大为提升。此外，智能平台还记录下孩子们对课堂的评价和建议，这些数据为老师们改进教学、因材施教提供了参考。

在进行信息化教学改革后，田坝镇中心完小的5名教师荣获“市级骨干教师”荣誉称号，教学成绩在全市学业水平测试中连年优异。

提升教师的信息化素养是推进教育信息化的重要方面，对此，希沃一直积极与各院校合作，开发信息化培训课程体系。胡婷玉介绍：“我们会开发一些教师在线课件和信息技术学习平台，针对特殊教育领域开放资源共享入口等，实现信息技术和教育教学融合创新，为不同教师提供具有针对性的解决方案，实现优秀教育资源共建共享。”

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 11 版）

(责编：袁勃、杨光宇)