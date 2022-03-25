本报北京3月24日电 （记者闫伊乔）近日，教育部办公厅、农业农村部办公厅、中国科协办公厅发布《关于推广科技小院研究生培养模式 助力乡村人才振兴的通知》（以下简称《通知》）。据介绍，科技小院研究生培养模式是指研究生培养单位把研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题。

《通知》指出，这种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的培养模式，实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合，可辐射带动全国涉农高校深化研究生培养模式改革。

在工作程序方面，《通知》明确，在符合条件的研究生培养单位自愿申请、相关部门联合推荐，以及专家咨询意见的基础上，三部门将联合公布一批支持建设的科技小院名单。

据介绍，科技小院申请条件包括：申请单位应具有农业专业学位授权点；每个申请单位须建设5个以上科技小院（含已有和拟建设）；每个科技小院须有1位学术水平高、实践能力强的农业专业学位研究生导师担任首席专家；每个科技小院至少有2名农业专业学位研究生，每年入驻时间不少于120天；每个科技小院须有一个依托合作单位，如龙头企业、科研院所、协会等；每个科技小院须聚焦县域内的一个主要农产品产业，研究该产品生产过程中的实际问题等。

据悉，全国已有30余所涉农高校陆续建立了300多个科技小院，覆盖了20多个省（区、市）。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 07 版）

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