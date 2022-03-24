人民网北京3月24日电 （记者孙竞）近日，教育部印发《关于开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动的通知》（以下简称《通知》），部署开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动。

专项行动以“用人单位大走访，全员联动促就业”为主题，以就业去向落实率低于当地平均水平的高校为重点，全国高校党委书记、校（院）长以及校级领导班子成员共同参与，在2022年3月至8月集中开展。

记者了解到，专项行动包括三项主要任务：一是广泛开拓就业渠道和就业岗位。高校要充分调动教学、科研、校友等各方面资源，主动走进园区、走进行业、走进企业。通过走访，与相关单位建立就业合作渠道，邀请一批用人单位到学校招聘人才，努力为毕业生挖掘更多岗位资源，提供更多优质和精准的就业信息；建立一批毕业生就业实习实践基地，为毕业生创造更多实习和就业机会；发掘一批吸纳毕业生稳定就业的优质企业和单位，打造就业先进典型。

二是深入开展社会需求调查。深度了解用人单位对毕业生的知识、能力、素质要求，认真分析所在行业的发展趋势和人才需求形势，查找学校学科专业设置、人才培养、就业服务等方面存在的短板，充分吸收用人单位的意见建议，为学校学科专业调整、人才培养方案制定、招生计划安排和就业指导服务提供参考和依据，不断增强人才培养的针对性和适应性。

三是开展毕业生就业状况跟踪调查。深入了解毕业生的工作情况、生活情况和发展情况，体现学校的关心关怀，增强他们扎根基层、无私奉献、报效祖国的信心；认真听取毕业生对学校人才培养工作的意见建议，不断改进就业指导服务的方式方法。深入了解用人单位对学校毕业生的满意度，以及在思想道德品质、职业素养、专业能力等方面的反馈意见，推动学校深化教育教学改革、提高人才培养质量。

《通知》要求，要加强组织领导，把开展专项行动纳入2022届高校毕业生就业工作整体部署，制定实施方案，党委书记和校（院）长要亲自抓、带好头、做示范。要务求工作实效，以开拓增量岗位、促进毕业生就业为核心，创新行动方式，提出量化指标，建立激励机制。要加强分类指导，根据高校的不同就业状况和就业形势，采取不同的考核要求，确保专项行动取得实效。要建立长效机制，以开展专项行动为契机，建立日常联系互访机制，深化供需对接就业育人，找准高校与用人单位合作切入点，不断拓展就业新空间。

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