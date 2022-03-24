人民网北京3月24日电 （记者孙竞）3月22日下午，高校科技伦理教育专项工作启动会在清华大学举行。

据介绍，受教育部委托，清华大学牵头组建高校科技伦理教育专项工作专家组和工作组。清华大学校长、专家组组长王希勤指出，科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则。科研活动既要秉持实事求是的科学态度，也要坚守人文情怀、恪守伦理准则。当前，在高校中深入开展科技伦理教育，引导青年学生树立正确科技伦理意识和遵守科技伦理规范，具有很强的紧迫性和重要的现实意义。

王希勤表示，清华大学将通过开展科技伦理前沿问题研究、加强科技伦理课程建设和举办科技伦理教育专题研讨会等方式，积极推动科技伦理教育工作，把牵头建设单位的责任落实到位。

教育部高等教育司司长吴岩强调，科技伦理教育至关重要。一是要把握好科技创新与科技伦理的平衡点。科技创新与科技伦理如同科技发展的动力系统和刹车系统，对一个国家、对全人类的发展都至关重要。在人才培养方面，不仅要培养具有创新知识和创新能力的人，还要培养有科技道德有科技伦理的人。在科学研究方面，不仅要有勇于探索创新的勇气和精神，还要有道德底线、伦理红线、规则高压线的良知和坚守。二是有序有力地做好科技伦理教育。重点干好开金课、推名师、编精品教材三件事。

“希望各方携手同进，凝心聚力，在全国埋下科技伦理的种子、拉起科技伦理的红线、立起科技伦理的规则，在全世界科技伦理教育体系建设中响起中国声音、推出中国方案。”吴岩说。

会上，中国行政管理学会会长江小涓、浙江大学校长吴朝晖、北京大学原校长林建华、西湖大学校长施一公等四位专家组副组长依次发言。清华大学副校长、教务长、工作组组长杨斌在总结中谈到，希望专家组和工作组积极听取会议意见，总结经验做法，摸清工作底数，完善课程体系设计，优化课程结构设置，为推动高校科技伦理教育发展、服务国家科技伦理治理提升作出积极贡献。

来自中科院、社科院、有关高校和出版社近50位院士和专家以线上线下相结合的方式参会。

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