原标题：白家庄小学（本部北校）停课

截至3月23日16时，朝阳区新增4例确诊病例。在昨天的发布会上，朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓介绍了疫情处置情况。她提到，朝阳区持续加快流调和核酸检测，进一步充实流调队伍力量，属地、疾控融合、协同作战，完善工作流程，提高流调工作效率。坚持人、物、环境同检，加强病例关联分析，深化流调溯源。目前，已排查的密切接触者及风险人员均已落实管控。同时，配强核酸检测力量，围绕涉疫小区、学校、市场、餐厅等重点点位，以及涉疫风险点位周边地区，快速、多频次地进行核酸检测筛查。

朝阳区还持续严格精准管控，依据最新流调排查和核酸检测结果，经综合评估：白家庄小学（本部北校）全面停课，全校师生居家观察，启动线上课程，确保所有学生停课不停学。

甘露园南里社区朝阳园小区1号楼、2号楼；甜水西园社区一期2号楼划定为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。甘露园南里社区朝阳园小区除1、2号楼以外其他区域；甜水西园社区一期1、3、4、5、6、7号楼划定为管控区，实行“人不出区、严禁聚集”。甜水西园社区二期8、9、10、11、12号栋楼划定为防范区，实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”。

本组文/本报记者 武文娟 李泽伟 蒋若静

(责编：郝孟佳、熊旭)