原标题：“天宫课堂”背后，有这样一群飞控人员

3月23日下午，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站进行了“天宫课堂”第二次太空授课。来自400公里高空之外的这一课，全程图像清晰、话音稳定——此时，这座“太空之家”正以23倍于音速的速度环绕地球飞行，舱外是拥有200多度温差、充满宇宙射线的极端真空环境。

为了确保此次“天宫课堂”顺利进行，作为空间站系统的抓总研制单位，航天科技集团五院的飞控人员早在1个多月前就开始了准备工作。

如果将“天宫课堂”比作一场精心准备的电影拍摄，那么航天员就是主演，飞控人员则是制作团队。为保障全过程万无一失，飞控人员为这次活动制订了大量实施方案细则，设想了各种故障预案。

课堂照明情景、地面图像显示、航天员走位、摄像机位设置……对于各个环节，飞控人员都要给出建议，必要时，航天员的“替身”——飞船工程师在位于地面的空间站电性舱中还会进行全流程模拟，确保不遗漏任何一处细节。此外，“天宫课堂”在进行过程中还可能遇到通信干扰、意外报警、灯光照度不足以及眩光现象等，这些都是飞控人员需要提前识别的风险。

作为空间站系统航天员支持技术负责人，曲溪在该岗位工作了十余年，陪伴航天员跨越了诸多难关。为此，她对航天员在轨的不易感同身受：“航天员们身体非常好，但也不能折腾。通过地面演练帮助天上优化设计，是我们作为飞船工程师的荣耀。”

临近“天宫课堂”最终呈现之日，工程总体组织全系统进行了多次演练，航天科技集团五院飞控团队全程参与其中。据空间站系统总体飞控技术负责人范高洁介绍，此次“天宫课堂”在第一次的基础上作了优化改进，包括图像、话音、整套的中继，甚至航天员实验演示中样品可能对舱内表面造成污染等，都制定了详细预案。“特别是针对授课中可能出现的话音卡顿现象，我们精心识别了可能影响话音质量的各类信号干扰源，力求把干扰降到最低。”

在“天宫课堂”的背后，空间站系统这样一个强大的现代化空间实验平台支撑着整场活动，稳固的结构和密封性保障着舱内健康有氧的环境，热控分系统保障着舱内始终适宜的温度，GNC（导航、制导与控制）分系统保障着空间站组合体始终平稳运行在预定的轨道，仪表照明分系统保障着课堂始终照明充足，总体电路分系统保障着授课全程供电充足，测控、数管分系统保障着通信话音稳定图像清晰……航天科技工作者通过太空授课，把追逐航天梦想的种子播撒到孩子们心中，让探索浩瀚宇宙的梦想代代相传、生生不息。

（本报北京3月23日电 本报记者 张蕾 本报通讯员 郭睿）

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