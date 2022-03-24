原标题：疫情期间 吉大线上教学交出完美答卷

面对严峻的疫情形势，自3月9日起，吉林大学4万余名本科生的教学工作全面转入线上进行。

高度重视本科生教学和育人成效，是吉林大学一贯坚持的优秀传统和办学特色之一。3月15日，吉林大学2022年春季学期教学工作会在线上召开，会议向全校教师发出了“坚持立德树人，坚定战疫信心；坚守教育初心，落实育人责任；传授理论知识，践行责任担当；善用信息技术，坚守居家课堂；强化关心关爱，做到安心学习；加强督导检查，保障教学质量”的倡议。

仅一周的时间内，学校按正常教学计划应开设的2204门本科生理论教学课程，实际开课率达100%，课程覆盖全部本科专业，其中公共课288门、专业课1916门，在线授课教师3238人、参与学生38102人。

《线性代数》《大学物理》《电磁学》……吉林大学校长、中国科学院院士张希在线上累计听取了30余门课程，并进一步对课堂节奏、难点讲解、课件细节等内容提出了建议。

虽然受到疫情影响，但吉林大学实现了封闭期间教学不停、教育质量不减，教师们付出的辛劳可想而知。白求恩医学部部分教师一边在一线投入紧张的抗疫和医疗工作，一边克服身体和精神的疲劳，高质量完成教学任务。“在抗击疫情的实践中，老师们作出的表率本身就是对医学生最好的思政教育。”吉林大学白求恩医学部医学教育办公室负责人金刚不禁感慨。

疫情是对全校各项工作运转水平的深刻检验，更是对教学管理体系的一次大考。“我们将不断加强教学管理与服务保障，为全校教师的知识传授和学生们的更好学习，创造更加优良的条件，让教与学碰撞出的思想火花在线上闪耀。”该校教务处处长王国强说。

通讯员 曲家伟 陈 铎 本报记者 杨 仑

(责编：郝孟佳、熊旭)