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开设人工智能专业，不能只为“蹭热点”

2022年03月24日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：开设人工智能专业，不能只为“蹭热点”

近日，教育部公布了2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。各高校纷纷晒出自家新增的专业，不料出现专业“撞脸”。原来，今年有不少高校都新增了人工智能专业。

根据此次新增备案本科专业名单，2022年全国有95所高校新增备案人工智能专业。这既让人欣喜，又令人担忧。

欣喜的是，高校开设人工智能专业，既面向国家战略需求，又与当下技术和产业发展最新趋势相接轨，这是好事。

从国家政策来看，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中明确“建设人工智能学科”，具体包括完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业等。从产业发展来看，近年来人工智能在各行各业快速落地应用。人工智能核心产业规模的迅猛发展，相应地带来了对人工智能专业人才的强劲需求。相关研究机构曾在2020年发布报告指出，中国人工智能人才缺口达30万人。

如今众多高校响应国家政策，争相开设人工智能专业，有望源源不断地培育相关人才，我国人工智能技术和产业发展可谓后继有人矣。

不过令人担忧的是，人工智能技术专业门槛高、更新迭代速度快，同时师资力量仍在积累中，这给高校设立人工智能专业带来了不小的挑战。

严格来讲，高校设立人工智能专业，首先需要配备充足的师资队伍，为学生传授高水平的专业知识；再者，教授内容要与时俱进，以免学生“所学”已非市场“所用”。但人工智能作为一门新兴学科，容易出现专业师资队伍紧缺以及教师经验不足的情况；另外，课程体系、培养模式等也在“摸着石头过河”，这些都是高校开设人工智能专业后必须应对的问题。

今年新增备案人工智能专业的高校中，既不乏全国名校，也有地方普通院校；既有理工科院校，也包括传媒、文化旅游等领域专业院校。

不管是哪一类高校，都需要提个醒：当下人工智能技术和产业发展火热，但开设人工智能专业不能只是“蹭热点”。只有不断探索，才能把人工智能专业办得名副其实，而不只是一块“空招牌”；也只有这样，才能培养出国家和社会真正需要的人工智能人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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