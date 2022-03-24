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“天宫课堂”第二课干货满满

2022年03月24日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：“天宫课堂”第二课干货满满

　　3月23日下午，“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富相互配合进行授课，在轨演示了太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验等一系列炫酷又好玩的实验。

　　不仅好玩，这些实验背后，藏着不少干货，来听专家们怎么解读——

　　太空“冰雪”实验

　　在太空“冰雪”实验中，王亚平在空间站上用溶液制作了一颗“冰球”。

　　太空“冰雪”实验实际上是空间站里的无水醋酸钠实验。这种实验在太空做和在地面做有什么不同？

　　中科院物理研究所研究员、物理学会科普工作委员会主任魏红祥解释，区别主要有两点。

　　“首先是重力的环境，在空间站是微重力环境，在这种环境下，它的结晶状况跟地面上差别还是挺大的。” 魏红祥说。

　　其次就是容器的影响。空间站里的太空“冰雪”实验是没有容器的，是一个圆球状的，在这种情况下结晶是可以往外发展的；如果在容器里面，由于容器的限制，它只能往内结晶。

　　“在咱们空间站里面就有无容器的材料柜，其实容器对材料的生长影响还是挺大的，因为在材料生长的过程中，容器的形状、表面的结晶度、表面的粗糙度，对晶格结构、缺陷、纯度等都有很大影响。” 魏红祥说。

　　液桥演示实验

　　在天宫课堂的液桥演示实验中，水在表面张力作用下，在两个塑料板之间搭起一座“桥”。

　　“太空授课的液桥实验非常生动直观地展现出液体表面张力的特性。”北京市第十三中学教师、天宫课堂地面主课堂授课老师李晓彤说，在地面上没有办法做出像天宫课堂上这么大的液桥。

　　没错，空间站上的液桥实验，跟地面上的液桥实验也有不同之处。

　　天宫课堂授课专家组成员、北京交通大学副教授陈征解释说，空间站上的液桥实验是完全的表面张力的表现，而地面上的液桥实验是引入了电介质极化新机制，现象虽然看起来相似，但其实原理并不相同。

　　“流体在现代生活当中其实是一个非常重要的组成部分。我们通过这样一个表面张力的实验，给大家更多关注和探讨流体的机会，对流体多一些理解。要知道，解释流体的纳维尔·斯托克斯方程至今还是世界六大未解数学难题之一。”陈征说。

　　“微重力流体物理实际属于流体物理的一个新兴学科。”中国科学院力学研究所研究员康琦介绍，在空间站上做液桥实验就是微重力流体研究范畴，中国空间站核心舱布局了十几个实验柜，其中两个实验柜专门聚焦微重力流体科学。

　　太空抛物实验

　　这次的天宫课堂上，北京奥运会顶流“冰墩墩”也高调亮相。它在空间站上被航天员抛出后，并没有像在地面上那样做曲线运动，而是水平飞出去了。

　　这个不难理解，毕竟在空间站微重力环境下，物体几乎不受重力影响嘛。不过，这么简单的实验为什么要拿到空间站上去做呢？

　　“平抛运动在我们生活当中很常见，它看似简单，但其中蕴含着非常丰富的科学道理。”天宫课堂地面总课堂授课老师、北京师范大学第二附属中学物理教师张健说。

　　张健介绍，平抛运动指的是在不计空气阻力的情况下，将物体以水平初速度抛出后，它在重力作用下的运动。

　　不妨来做这样的思想实验：如果我们在高山上做平抛实验，把物体抛出，它将落向地面；如果将物体抛出的速度变大，它将会落向更远的地方。那么，如果抛出的速度足够大，它有没有可能不落回地面，而成为环绕地球的一颗卫星呢？

　　“这个想法最早是由牛顿提出的，所以我们也把这个实验叫作牛顿的‘高山大炮实验’。” 张健介绍，利用中学物理知识就可以把这个“足够大”的速度计算出来：大约8000米/秒。

　　“这个速度称为第一宇宙速度，它是发射卫星的最小发射速度，也是在轨运行的所有卫星当中最大的环绕速度。我们的空间站运行速度接近第一宇宙速度。”张健说。

　　（科技日报北京3月23日电）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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