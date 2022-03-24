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教育部推进优质资源共享

两千四百余节“基础教育精品课”即将上线

2022年03月24日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月23日电  （记者丁雅诵）教育部日前公布“基础教育精品课”名单。据介绍，通过教师自主申报、学校推荐、县级初选、市省遴选等程序，各省（自治区、直辖市）共推荐精品课14799节，覆盖9158所中小学校。在此基础上，教育部组织专家从目标内容、教学过程、教学资源、技术规范等方面对推荐精品课进行评审，并对评审结果予以公示，最终确定了2422节部级精品课。

　　开展基础教育精品课遴选工作，旨在不断深化基础教育课程教学改革，促进教师专业发展，全面提高基础教育教学质量。一是激发广大教师教学热情，让一大批中小学教师主动学习借鉴国家平台的课程教学资源，不断提高投身课堂教学的积极性和创造性。二是坚持正确的政治方向，引导全面实施素质教育，同时体现线上教学特点，突出课堂教学实效。三是不断丰富国家中小学智慧教育平台优质课程资源，形成较为灵活的优质资源遴选更新机制。四是营造教学改革良好氛围，使基础教育精品课成为全国范围基础教育教学品牌活动，成为中小学校落实“双减”政策、全面提高学校教学质量的有效载体。

　　教育部基础教育司相关负责人表示，下一步将在国家中小学智慧教育平台上线所有部级精品课，并持续开展“基础教育精品课”遴选工作，引领更多教师投身课程教材内容研究，提高课堂教学水平；汇聚更多优质教学资源，服务学生教师使用；促进优质教育资源共享使用，加快提升农村教育质量；大力推进优质课程教学资源应用，服务新时代基础教育高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月24日 10 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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