2022年高考体检多地陆续启动 这些细节需注意
2022年03月17日15:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月17日电 （记者郝孟佳、温璐）近日，北京、内蒙古、甘肃、河南等省份陆续公布了2022年高考体检通知。从各省份公布的高考体检通知来看，大部分安排在3月进行，部分省市持续到4月。
体检是高考必不可少的环节，关系到专业选择和志愿填报，关系到广大考生的切身利益，体检结论是高校录取新生的重要依据。按照国家有关规定，报名参加普通高等学校招生考试的所有考生均须参加体检，考生不可掉以轻心。
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2022年高考体检时间
|省市
|体检时间
|北京
|3月20日至4月20日
|天津
|4月
|山西
|3月30日前进行
|辽宁
|3月下旬至4月底之前
|上海
|2月下旬至4月底
|江苏
|4月10日前结束
|湖南
|3月28日前完成
|广东
|高考报名开始至2月28日
|广西
|3月31日前完成
|四川
|3月1日至4月30日
|陕西
|3月15日前
|青海
|3月1日前完成
|内蒙古
|4月中旬结束
|福建
|2月15日前完成
|江西
|3月底结束
|河南
|4月16日前完成
|贵州
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贵阳市（含贵安新区）、遵义、毕节体检为3月7日至3月18日；
铜仁市、黔东南州、黔南州体检为3月21日至4月2日；
安顺市、六盘水市、黔西南州体检为4月6日至4月18日
|甘肃
|3月20日前完成
|宁夏
|4月18日前完成
体检前后注意事项
体检前一周，尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响丙氨酸氨基转氨酶结果。若病情需要则不必强行停药，体检时需向医生讲明。体检前三天要规律饮食，在保证营养的前提下偏清淡，避免剧烈运动，保证充足睡眠，将身心调到最佳状态。
考生体检当日尽量穿宽松的衣服，以便穿脱，不要携带贵重物品，以免丢失。上午体检的考生当日早晨要禁食，下午体检的考生可进少量清淡早餐，在9时后禁食，可饮用少量白开水。因体检项目中含裸眼视力检查，视力不好的考生体检时最好戴框架式眼镜，避免因摘戴隐形眼镜带来不便。听力不好的考生如戴助听器，要提前向医生讲明。
如在体检现场考生对体检结果有异议，可通过带队老师向高招体检机构反映，由高招体检机构统一安排。
(责编：郝孟佳、秦华)
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