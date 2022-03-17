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2022年高考体检多地陆续启动 这些细节需注意

2022年03月17日15:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月17日电 （记者郝孟佳、温璐）近日，北京、内蒙古、甘肃、河南等省份陆续公布了2022年高考体检通知。从各省份公布的高考体检通知来看，大部分安排在3月进行，部分省市持续到4月。

体检是高考必不可少的环节，关系到专业选择和志愿填报，关系到广大考生的切身利益，体检结论是高校录取新生的重要依据。按照国家有关规定，报名参加普通高等学校招生考试的所有考生均须参加体检，考生不可掉以轻心。

 

2022年高考体检时间
省市 体检时间
北京 3月20日至4月20日
天津 4月
山西 3月30日前进行
辽宁 3月下旬至4月底之前
上海 2月下旬至4月底
江苏 4月10日前结束
湖南 3月28日前完成
广东 高考报名开始至2月28日
广西 3月31日前完成
四川 3月1日至4月30日
陕西 3月15日前
青海 3月1日前完成
内蒙古 4月中旬结束
福建 2月15日前完成
江西 3月底结束
河南 4月16日前完成
贵州 贵阳市（含贵安新区）、遵义、毕节体检为3月7日至3月18日；
铜仁市、黔东南州、黔南州体检为3月21日至4月2日；
安顺市、六盘水市、黔西南州体检为4月6日至4月18日
甘肃 3月20日前完成
宁夏 4月18日前完成

体检前后注意事项

体检前一周，尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响丙氨酸氨基转氨酶结果。若病情需要则不必强行停药，体检时需向医生讲明。体检前三天要规律饮食，在保证营养的前提下偏清淡，避免剧烈运动，保证充足睡眠，将身心调到最佳状态。

考生体检当日尽量穿宽松的衣服，以便穿脱，不要携带贵重物品，以免丢失。上午体检的考生当日早晨要禁食，下午体检的考生可进少量清淡早餐，在9时后禁食，可饮用少量白开水。因体检项目中含裸眼视力检查，视力不好的考生体检时最好戴框架式眼镜，避免因摘戴隐形眼镜带来不便。听力不好的考生如戴助听器，要提前向医生讲明。

如在体检现场考生对体检结果有异议，可通过带队老师向高招体检机构反映，由高招体检机构统一安排。

(责编：郝孟佳、秦华)

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