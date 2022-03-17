人民网北京3月17日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。教育部思想政治工作司副司长张文斌表示，截至目前，全国高校专兼职辅导员达24.08万人，比2019年增加了约5.2万人，师生比实现从1:205到1:171配置，31个省（区、市）辅导员配备实现整体达标。

张文斌介绍，为激发学生主体作用，教育部连续举办五届“全国大学生网络文化节”和“全国高校网络教育优秀作品推选展示活动”，高校师生创作生产数百万件优秀网络文化作品。为提供坚强阵地保障，重点建设了200个优质高校思政类公众号，充分发挥示范引领作品。截至目前，200个公众号拥有粉丝共6119万人，阅读量超8.6亿次。

张文斌指出，三年来，教育部通过优化整合校内外各类资源，积极推动协同育人机制建设。一是联动全社会构建“育人共同体”。开展“国企领导上讲台”“国企骨干担任校外辅导员”、新时代先进人物进校园等工作，推进党政军企育人资源与高校互动共享。每年有300多位党政领导干部上讲台、400多位“时代楷模”“最美奋斗者”等进校园，3年共有300多位“全国劳模”“大国工匠”担任校外辅导员。

二是融通各领域引导学生知行合一。教育部每年组织开展“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践，各地各校组织10万支团队、100万名师生深入乡村、社区、企业、部队，通过岗位实习、结对交流、军事训练、就业调研、志愿服务等方式，引导学生深入基层、服务社会、增长才干。

三是深化“一站式”推动校内资源协同发力。教育部开展“一站式”学生社区综合管理模式建设试点，坚持党委领导、学工牵头、教师协同、学生参与、支部引领、社团助力、辅导员入驻原则，整合校内育人资源。这两年分两批确定了115所试点高校，今年要实现1000所，着力打造学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地。

张文斌表示，下一步，教育部将以谋划实施时代新人培育工程为抓手，坚持以建设重大平台为牵引，以完善落实机制为基础，以强化领导统筹为保障，切实把倡导性的理念落实为操作性的机制办法，把育人工作各项政策和举措落地落细到办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。

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