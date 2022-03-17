人民网北京3月17日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。教育部社会科学司司长徐青森表示，三年来，思政课建设发生全局性、根本性转变，取得历史性成就。

徐青森介绍，全国高校马克思主义学院由2012年的100余家发展到2021年的1440余家，中宣部、教育部重点建设37家全国重点马院，教育部支持建设200余个优秀教学科研团队。2016年至2021年，全国马克思主义理论一级博士学位授权点由39个增至104个、一级硕士学位授权点由129个增至279个，学位点数量位居各学科前列。

三年来，思政课教师队伍建设实现历史性突破。徐青森介绍，截至2021年年底，高校思政课专兼职教师超过12.7万人，较2012年增加7.4万人，比2018年增加5万多人，队伍配备总体达到师生比1:350的要求。专职思政课教师年轻化成为队伍发展新态势，49岁以下教师占77.7%，具有高级职称的占35%。教育部加快构建全方位体系化的教师培养培训体系，组织41个全国高校思政课教师研修（学）基地、32个“手拉手”集体备课中心，开展常态化培训研修，每年培训教师近6000人。

记者从发布会上了解到，马克思主义理论本科专业在2019年起设立，马克思主义理论学科被列入“国家关键领域紧缺高层次人才培养专项招生计划”。目前，高校马克思主义理论学科专业本硕博在校生达6.2万人。各地陆续落实专职思政课教师岗位津贴。国家社科基金、教育部“繁荣计划”设立思政课研究专项，3年累计立项近1000项，支持经费近3亿元。中国教师发展基金会设立奖励基金，奖励表彰高校优秀思政课教师和马克思主义理论学科学生。

徐青森还特别指出，三年来，学校思政课建设主动适应信息技术迭代升级，不断加大平台建设力度，加强优质教学资源供给。三年来，以“抗疫”“四史”“奥运会”为主题，开展多期全国大学生“同上一堂思政大课”，观看量超过1.5亿次。直播、短视频、H5等新媒体技术被广泛运用于思政课堂，形成了网上“思政大课”新样态。

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