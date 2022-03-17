人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部：全国高校马院已有1440余家 思政课专兼职教师超过12.7万人

2022年03月17日11:44 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月17日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。教育部社会科学司司长徐青森表示，三年来，思政课建设发生全局性、根本性转变，取得历史性成就。

徐青森介绍，全国高校马克思主义学院由2012年的100余家发展到2021年的1440余家，中宣部、教育部重点建设37家全国重点马院，教育部支持建设200余个优秀教学科研团队。2016年至2021年，全国马克思主义理论一级博士学位授权点由39个增至104个、一级硕士学位授权点由129个增至279个，学位点数量位居各学科前列。

三年来，思政课教师队伍建设实现历史性突破。徐青森介绍，截至2021年年底，高校思政课专兼职教师超过12.7万人，较2012年增加7.4万人，比2018年增加5万多人，队伍配备总体达到师生比1:350的要求。专职思政课教师年轻化成为队伍发展新态势，49岁以下教师占77.7%，具有高级职称的占35%。教育部加快构建全方位体系化的教师培养培训体系，组织41个全国高校思政课教师研修（学）基地、32个“手拉手”集体备课中心，开展常态化培训研修，每年培训教师近6000人。

记者从发布会上了解到，马克思主义理论本科专业在2019年起设立，马克思主义理论学科被列入“国家关键领域紧缺高层次人才培养专项招生计划”。目前，高校马克思主义理论学科专业本硕博在校生达6.2万人。各地陆续落实专职思政课教师岗位津贴。国家社科基金、教育部“繁荣计划”设立思政课研究专项，3年累计立项近1000项，支持经费近3亿元。中国教师发展基金会设立奖励基金，奖励表彰高校优秀思政课教师和马克思主义理论学科学生。

徐青森还特别指出，三年来，学校思政课建设主动适应信息技术迭代升级，不断加大平台建设力度，加强优质教学资源供给。三年来，以“抗疫”“四史”“奥运会”为主题，开展多期全国大学生“同上一堂思政大课”，观看量超过1.5亿次。直播、短视频、H5等新媒体技术被广泛运用于思政课堂，形成了网上“思政大课”新样态。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部