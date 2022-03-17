人民网北京3月17日电 （记者郝孟佳）今年3月24日是第27个世界防治结核病日，宣传活动主题是“生命至上 全民行动 共享健康 终结结核”。为进一步落实《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，推进“师生健康 中国健康”主题教育活动高质量、可持续发展，教育部印发《关于做好教育系统2022年世界防治结核病日宣传教育活动的通知》（以下简称“通知”），部署做好教育系统2022年世界防治结核病日主题宣传活动。

通知要求各地教育行政部门和学校高度重视结核病宣传工作，加强组织领导，科学谋划，统筹安排，结合学校、师生的特点，制定宣教计划。紧扣2022年世界防治结核病日宣传活动主题，因地制宜，拓宽宣传教育渠道，创新宣教手段，提升宣传效果。

通知要求各地教育行政部门和学校加强与属地卫生健康部门协同合作，建立健全学校结核病疫情通报和定期会商机制。动员全国学校结核病防控专家组、卫生健康部门、疾控机构、学生、教师、家长等多方力量，助力结核防控。健全工作机制，不断巩固和扩大学校结核病防控工作成果。

据了解，结核病又称为痨病和“白色瘟疫”，它是一种由结核杆菌引起、经呼吸道传播的传染病，主要侵犯肺部，所以我们通常会说肺结核。它通过病人咳嗽、打喷嚏、吐痰导致传播。传染源主要是痰菌阳性的病人，这些病人在大声说话、咳嗽、喷嚏时可以排出许多带有结核菌的飞沫悬浮在空气中、或者病人咳出的带菌痰落在地面上，干燥后随尘埃飘起，如被健康人直接吸入肺内，一旦人体抵抗力低下时即可能引起发病。结核病虽是全球十大死因之一，但可防可治。

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