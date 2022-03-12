原标题：幼儿园开展性教育，合适吗？

“要实现健康中国，没有性健康不行；要实现性健康，没有性教育不行；性教育不从儿童抓起不行。”两会期间，全国人大代表陈玮呼吁在幼儿园开展性教育，引起热议。

有人对此表示支持，也有人认为幼儿园孩子太小，不应该强调“性教育”。性教育，青春期才需要？关于性教育，我们还有多少误区？

图为某学校，孩子准备回家。 中新社记者 刘冉阳 摄

性教育，青春期才要？

代表建议幼儿园开展性教育

“幼儿园教性，这不是搞笑吗？”广东一名4岁孩子的父亲说；四川一位已婚女性也认为，“幼儿园了解性知识太早了，没必要，初中还差不多。”

评论区中，不少网友也认为，开展性教育，幼儿园孩子年龄太小。还有人提到不应强调“性教育”，应说“安全教育”。

“性教育一词进入公共话题的时间还比较短，在中国文化里，‘性’的确会让人立刻联想到性行为、生殖器官等，事实上，目前所讲的性教育是联合国倡导的‘全面性教育’，性安全只是其中一部分。”北京师范大学教授、儿童性教育专家刘文利在接受中新网采访时表示。

刘文利介绍，这一建议是陈玮与其共同研究作出，幼儿园的性教育除了认识身体，了解新生命的诞生，还包括认识身体的感知觉，了解情绪、学习积极的情绪处理策略，了解性别平等，尊重儿童权利，预防儿童性侵害、学会自我保护，遵守社会规范等方面。

她指出，相比传统意义上只限于生理层面的性教育，全面性教育有一个非常核心的概念——人际关系。

“当我们在讲‘性’的时候，不可能撇开人际关系。即使只是发生性行为，也涉及一系列复杂因素，比如首先要与人沟通，必须尊重他人意愿。在社会规范方面，也要让孩子有性别平等意识，告诉他们公共场所与私密场所的分别，如不可以在公共场所触摸生殖器官等。”

专家表示，从孩子的个体发展来说，性发展从出生就已开始，不同年龄段的孩子有不同性教育需求，作为家长要了解儿童发展的科学知识，而非以个人价值武断判断。而有争议也说明，社会对性教育的理解还不够全面与准确，更需要做好性教育的普及工作。

性教育，有多迫切？

关于性教育，这早已不是第一次进入公众视线。

2019年，全国政协委员于欣伟的提案是《关于将儿童防性侵教育纳入义务教育课程体系的建议》。2021年，全国政协委员马秀珍曾建议将性健康教育纳入中学生教育课程体系，并指出，我国女孩青春期发育年龄平均为9.2岁，比30年前提前了3.3岁。

今年两会期间，全国人大代表刘丽建议，将防性侵课程纳入九年义务教育。“孩子在成长过程中遭遇性侵，不仅会带来身体伤害，还会带来严重的心理和精神伤害，希望孩子们可以提前学到防性侵知识保护自己。”

刘丽提出，《“女童保护”2021年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》显示，超九成的受访者认为有必要对未成年儿童进行性教育、防性侵教育。目前，我国义务教育阶段的未成年人防性侵教育还缺乏全国性、制度性安排，迟迟难以普及。

全国政协委员高晓笛也表示，尽管目前已将性教育提到了法律、法规层面，但落实起来存在诸多障碍，包括对性及性教育有误解，认为“性=性行为”“性教育=性教唆”等。

她建议在各级各类学校实施性教育进课堂。对教育行政及学校领导进行科学系统的性教育专题培训。组织专家尽快出台《中国性教育技术指导纲要》，让性教育进课堂有纲可循。

哈尔滨市，学生在校门口前保持距离排队等待入校。 中新社发 孙汉仑 摄

专家：性教育不只是学校、家长的事

“我们长期开展的幼儿园性教育实践说明，孩子对性教育有很大的需求。所讲知识孩子们也能学会、听懂，能影响其知识、态度和行为。”刘文利说。

长期从事性教育研究的刘文利从2013年起就对幼儿园性教育开展了研究。她表示，当家长真正了解了性教育的内容和活动形式时，他们“是非常支持的”。

实际上，国家层面也已对性教育作出规定。

去年6月1日，修改后的未成年人保护法施行，其中明确，学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育。去年9月1日施行的《未成年人学校保护规定》也指出，要有针对性地开展青春期教育、性教育，使学生了解生理健康知识，提高防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。

“问题在于缺少专业人员来做，性教育也没有纳入到幼儿园课程体系的建设中。”刘文利指出，教育部的《3～6岁儿童学习与发展指南》中指出5个领域：健康、语言、社会、科学、艺术。其中性教育和健康领域有着密切联系，但在指南中只提到防性侵，并未具体说如何开展。总体来说，性教育在幼儿园开展挑战“非常大”。

她表示，目前，更明确的指导纲要，专业的教师队伍，以及相应的教学材料都亟待解决。此外，家庭、学校、社区和社会也应建立起友好态度，关注和支持幼儿园开展性教育。

“不要让成年人认识上的误区、迷思甚至是偏见成为开展性教育的阻力。否则，孩子们的健康安全谁来保障？”刘文利说。(彭宁铃)

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