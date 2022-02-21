原标题：文化活动扎根京城校园 促进首都青少年全面发展

校园文化是学校可持续发展的核心要素，也是学校精神面貌的集中反映。近年来，北京市开展各种文化进校园活动，伴随“双减”政策的深化落实，中小学生在校园中便可广泛接触城市文化，提高综合素质。

2月20日，北京汇文中学德育副校长洪京、北京市门头沟区黑山小学校长任全霞做客2022北京新闻中心“双奥之城·看典”直播现场，介绍各自校园文化的培植与发展过程，讲述学生在校内的多彩生活。

体育文化助力学生身心健康

北京汇文中学有150年的历史，是北京最早开办的现代学校之一。洪京介绍，体育是汇文的教育传统。1895年，汇文率先成立了中国第一支棒球队，同时也是中国首批开展篮球、网球运动的学校。1932年，第一位参加奥运会的中国运动员刘长春赴美国洛杉矶参加奥运会前，在汇文的运动场进行训练备战。从那时起，汇文中学就被注入了奥林匹克运动的种子。学校在150年的发展历程中，通过“体教结合”积极发展学校体育，并在其中实践和探索现代教育的真谛，诠释汇文“全人教育”办学宗旨中“增进身体健康”的意义。

如今，汇文中学在继承传统优势体育运动项目的同时不断推陈出新，形成了具有校园特色的体育文化。汇文中学是全国田径传统校、金奥运动学校、全国足球特色校、北京市游泳传统校，奥林匹克文化已深入融进汇文发展理念。洪京称，长期的坚持换来的不仅仅是学生身体素质的提高，也锻炼了他们的意志品质，培养出良好的道德情操。

当谈到在“双减”政策背景下，汇文中学如何进一步发挥“体教结合”的优势时，洪京表示，体育教学一直是汇文中学的优势和特色。汇文是北京市东城区唯一有400米标准跑道的中学，还拥有体育馆、游泳馆，硬件设施齐备，体育社团也很多。同时，汇文拥有一支强有力的体育教师队伍，为开展高质量的体育教学提供了师资保障。学校追求让体育教育回归教育本质，以体育人，以体育智，让学生“动”起来，感受奥林匹克文化之美，成为新时代需要的人。

京剧课程打造校园艺术特色

京剧是中国的国粹，也是中国传统艺术文化瑰宝。为推动中国传统文化的传承与弘扬，2010年3月，北京市门头沟区黑山小学在全区率先将京剧引入校园。如今，12年过去了，从个别学生学习发展到全员学习，从只学习单一的表演发展到综合性的学习，从以兴趣班的方式学习发展到京剧课程的学习，京剧艺术教育已成为学校的品牌教育，黑山小学也被评为北京市艺术特色学校。

在国戏杯、中国少儿戏曲“小梅花”大赛、北京市阳光艺术节上，黑山小学多人次获得金奖，创编的课本剧《王二小》《孔融让梨》获得市级金奖。2014年至今，学校6名学生分别被北京戏曲附中和北京戏曲职业学院录取，为京剧的传承奉献自己的力量。

任全霞介绍，京剧进校园充分发挥京剧艺术教育的育人功能，在引入京剧课程的过程中，把课本中学生熟悉喜欢的小故事，创编成京剧课本剧，寓教于乐，让学生体验角色；根据学生年龄特点和认知规律，创编京剧文化读本，让学生从多角度了解京剧，促进学生的全面发展；组织京剧社团活动，学生们在社团学习京剧唱段和京剧课本剧，演奏京胡、二胡，制作京剧脸谱等，感受京剧艺术的魅力。此外，学校还将京剧与广播操相结合，创编体现京剧元素的京剧操，让学生在一招一式中感受京剧的手、眼、身、法、步，体验京剧的身段美。

她表示，在学习京剧的过程中，同学们了解京剧、喜欢京剧，提高了审美能力和艺术素养，建立了自信，强健了体魄，磨炼了意志。在弘扬民族艺术的过程中，京剧潜移默化为学生注入了中国基因，传承中华美德根植于心，学会以美淘情，以美益智，以美育德，文化自信逐渐彰显，收获快乐，健康成长。

“双奥之城·看典”是2022北京新闻中心的一项互动展示活动。活动自2月1日至2月20日，每天举办一场直播，邀请多名嘉宾讲述北京故事，阐释北京在经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的建设成果和发展成就。(徐婧 杜燕)

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