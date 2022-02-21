原标题：“双减”后首个寒假，“金陵娃”这样过

2月13日，江苏省南京市光华东街小学的学生们，在开学报到交完寒假作业后，收到了一只玩具“幸福虎”。

寒假期间，该校发起了为期一个月的“集五虎得幸福”活动，根据不同的主题分为“文明虎”“健康虎”等五虎。比如，要想获得“巧手虎”，就需要孩子们参加写春联、画年画等民俗活动。集齐五虎后，即可在开学后兑换一只“幸福虎”的冰箱贴。

寒假已结束，“双减”政策背景下的首个寒假，孩子们是怎样度过的？家长和学校的育人理念发生了哪些变化？近日，记者走进南京市中小学开展了调查。

拉长了冬令营，培养综合素质

1月17日上午，“南京市中小学科技创新星光计划寒假科技周”三校联盟启动仪式以网络直播的方式开幕，成员校之一的光华东街小学，邀请了昆曲名家、江苏省朗诵协会会员黄欣，为孩子们开设了一堂昆曲讲座。

学唱昆曲，用水墨丹青描绘昆曲中的意境，通过陶艺、木工等形式将昆曲中的场景以微缩景观的方式呈现出来——围绕昆曲这一发源于江苏的非物质文化遗产，光华东街小学以项目化教学的方式，创设了不同的寒假冬令营精彩内容。

陶艺教室内热火朝天。“烧制陶瓷的小电炉这个寒假真是忙得不得了！”陶艺老师赵浩说。

将块状的陶土搓成长短粗细均匀的长条，再盘筑成“凤凰台”的外墙，接着烧制毛坯，上釉，再进炉烧制。几番工序下来，考验着孩子们的耐心，历时将近一周，微缩凤凰台陶艺作品大功告成。陶艺社成员四（1）班陈依依，主动拿出自己完成的蜡烛熏炉说：“我从三年级起就参加陶艺社了，这次冬令营做的熏炉，花了两天半，我特别有成就感。”

校长吴宁介绍，以往的寒假作业设计以主学科单科作业布置为主，看重“刻意练习”的数量，而今年学校的寒假作业则力求做到项目化、整合化、多元化和趣味化。

吴宁认为，“双减”政策背景下，小学总体适应较好。小学更加注重学生综合素质培养，学校特意将以往的寒假科技冬令营活动时间拉长，同时增加了丰富有趣的精品活动，吸引孩子们在学校参与活动，而不是去上辅导班。学校在今后设置假期作业时，会考虑更多样的形式，让每个学生都能找到兴趣点、闪光点。

通过引导，家长的观念也在悄然发生转变——寒假不再给孩子报大大小小的课外补习班，而更关注孩子的特长发展和综合能力培养。学校的“非遗进校园、童眼看昆曲”活动，得到了很多家长的支持。“希望孩子能接受传统文化的熏陶。”一位四年级学生家长表示。

乘冬奥会之风，营造家庭锻炼氛围

寒假开始前，南京市逸仙小学的孩子们拿到了一份特殊的作业：《寒假“体适能冬令营”锻炼手册》。二（1）班的李夏说：“我非常喜欢这本册子，上面介绍了好多冬奥会的运动项目。通过寒假锻炼，一分钟跳绳我能达到200个。”

缘何设计这份“体育寒假作业”？逸仙小学高级教师、名师工作室（体育）主持人夏静，首先考虑到锻炼项目的可操作性，“‘双减’后首个寒假恰逢北京冬奥会。编写时我们从儿童立场出发，第一就是趣味性，第二要有质量，第三就是要让家长和孩子参与其中，互动起来。”不同的是，一二年级侧重于柔韧、灵敏和平衡，三至六年级侧重于力量、速度、耐力等。

今年1月，教育部发布了《寒假致全国中小学生家长的一封信》，信中提到了三个“关注”，关注自主发展、关注亲子陪伴、关注身心健康。“双减”政策下，教育愈发回归家庭，结合这一特点，手册中设置了亲子运动部分。“蜘蛛快递车”“毛毛虫赛跑”……这些运动让居家锻炼不再是孩子一个人的练习。“手册设计的内容，适合居家小范围运动，强度不算大，在一个家庭中营造热爱运动的氛围。”夏静介绍，家长只要扫描手册上的二维码，即可观看专业体育老师的指导视频。

寒假结束后，逸仙小学的体育老师对学生进行测评。同时，借助名师工作室的平台资源，这本《锻炼手册》还被推广到了南京市十几所小学中。

量身定制，培养孩子的社会实践能力

1月21日下午，在江苏省南京育英外国语学校阅览室里，有一堂别开生面的“寒假生活我规划”导师见面会，引导学生规划寒假的研学活动，并以小组为单位制定活动方案。

七（7）班陈睿妍为小组规划了参观渡江胜利纪念馆的研学活动，设计了采访与问卷调查，更好地了解红色文化。李欣怡小组则将“了解虎文化”作为寒假研学的主题，他们计划参观南京红山动物园的老虎区，并到南京博物院参观“十二生肖文化专题展”。

“双减”减的是过重负担，而非教育质量。该校在日常教与学的过程中，融入了大数据处理，做到精准布置寒假作业，既有反映共性问题的作业，又有个性化“补偿练习”题。

“学校这份寒假作业是给孩子量身定制的，更有针对性，更注重能力的培养。”七年级学生家长钱敏说。

育英外校副校长何会娟认为，“双减”背景下的寒假作业，更要加强家校沟通。家长首先在思想上要认可学校的教育理念，对于诸多社会实践类的作业不反感、不包办、不代替，而是鼓励、指导乃至参与其中。初中阶段的学生身心已经发生较大变化，更需要家长的陪伴和关心。寒假实践活动大大促进了亲子沟通和家庭和谐。

但在返校报到后，她发现有些家长还没有完全转变观念，部分孩子反映家长额外布置了作业，没有时间完成好寒假实践作业。这也在她的“意料之中”。

“‘双减’政策的本质是教育的回归。假期生活的本质意义与价值，在于过一种不同于学校的生活，培养孩子的社会性。尽管传统观念的改变还存在一定难度，但这并不意味着，我们要回到原路上。”何会娟说。

（本报记者 苏雁 本报通讯员 姬尊雨）

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