原标题：博物馆里冬奥气氛浓

二月份的拉萨，天气依旧寒冷，湛蓝的天空飘浮着朵朵白云。拉萨的次仁切阿雪山博物馆里一片热闹景象，副馆长次仁扎西介绍，为了助力北京冬奥会，弘扬奥运文化，博物馆举办了“冬奥”主题展览。

走进展厅，映入眼帘的是设计精美的展板和摆放整齐的各类展品，展板上的图文向观众展示了冬奥会和冬残奥会的“前世今生”，而多届冬奥会和冬残奥会的海报、火炬、吉祥物、徽章、纪念币、邮票等实物，则让参观者大饱眼福。吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”摆在了收藏柜最显眼的位置，吸引人们拍照打卡。

曾是登山运动员的次仁扎西说：“博物馆中与奥林匹克相关的藏品，目前已有1万余件，展出的有2000多件。”

据悉，次仁切阿雪山博物馆开馆已有6年，致力于推广雪山文化，传承体育精神。占地4844平方米的博物馆不仅有奥运展厅，还有喜马拉雅自然展厅、喜马拉雅登山展厅和喜马拉雅民族展厅，设有素质拓展区、传统登山文化体验区和足球训练场，每年可承担3万余名当地中小学生接受实践锻炼和素质拓展教育。

拉萨市民曲珍带孩子来博物馆参观，她说：“这是家门口的博物馆，我带着孩子来了解奥运知识，他们在这里玩得很开心。”（记者金一清）

(责编：李依环、马昌)