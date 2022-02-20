原标题：海南海口：冬奥成开学第一课热词

“这个寒假我有一份快乐是来自北京冬奥会的。令我印象最深刻的是中国运动员谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台决赛中的表现……”2月17日，海南省海口市秀英区长滨小学开学第一课——“乘冬奥之风，一起向未来”举行，三年级学生王紫菡在讲台上大方地跟同学分享自己的寒假生活和观赛体验。

2月17日，海南省海口市中小学迎来2022年春季开学。开学当天，各校纷纷结合实际，开展了丰富多彩、各具特色的“开学第一课”，“冬奥”不约而同成了课上热词。有的学校让学生分享冬奥“追星”故事；有的学校组织学生画“冰墩墩”；还有的校长以“奥运精神”寄语学生，希望学生学习运动员顽强拼搏、永不言弃的精神。

海口市第二十五小学校门处，宣传展板上的冬奥吉祥物受到学生们的欢迎。学校的开学典礼以“乐享冬奥梦，一起向未来”为主题，在开学典礼前，同学们和“冰墩墩”“雪容融”合影，留下开学第一拍。开学典礼上，手势舞《一起向未来》迎来阵阵掌声。当天，该校各班开展冬奥会主题班会，老师带领同学们了解冬奥会的历史和精神，学生们分享观看冬奥会的难忘时刻。

北京师范大学海口附属学校校长陆炳荣在开学典礼上表示，今年寒假，令国人印象深刻的是中国女足，是北京冬奥。他鼓励学生以赛场上的优秀运动员为榜样，珍惜时间、不畏困难、超越自我，在新学期为梦想努力奋斗。学校开学第一课的课堂上，同学们一起画“冰墩墩”。孩子们的画作旁还写上了“一起向未来”“冬奥加油”等配文，寄托着他们对冬奥盛会和冰雪运动最纯真的向往和热爱。

海口市五源河学校通过广播向学生传递新学期的祝福和期待。校长陈运香以奥运冠军谷爱凌、苏翊鸣为例，鼓励学生尊重天赋、学会坚持，通过多元化的学习，实现全面发展。学生们纷纷利用班会时间，分享寒假实践作业。学生张潇予介绍了自己的手作“冰墩墩”和“雪容融”泥塑，表示新学期要学习奥运精神，努力成为有多种才能的学生。（记者王晓樱）

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