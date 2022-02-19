原标题：让更多学生在家门口上好学

本报讯 （记者 姜晓蓉 通讯员 杭教） 杭州市日前公布市区高中学校布局规划，提出至2025年市区高中增加23所，总量达到180所，提供高中学位29.1万生。值得关注的是，本次规划加大了优质高中教育资源向周边辐射力度，杭州高级中学、杭州第二中学、杭州第十四中学等学校将在临平、富阳、临安等地共建高中。

杭州市教育局相关负责人说，本次高中学校布局规划对原有规划实施了评估，结合杭州市行政区划调整、共同富裕示范区建设，全面统筹市区教育资源，充分考虑近、远期教学管理体制。

位于临安的杭十四中青山湖学校项目，大年初十就开始动工，工地上一派热火朝天景象。这所48班规模的高中学校将提供2400余个学位，预计2023年9月投入使用。“近些年临安发展很快，特别是位于城西科创大走廊西端的青山湖科技城，吸引了大量人才，当地老百姓对优质教育资源的需求特别迫切。”杭州市教育发展服务中心建设部副部长邢然告诉记者。

从选址到校园设计，杭十四中全程参与新学校的筹备。“青山湖学校项目建设标准高，设计非常现代化，杭十四中作为全国教育信息化创新应用先锋学校，目标是把青山湖学校打造成‘未来学校’。”杭十四中校长何东涛说，学校投用后，临安与杭州主城区可加快实现优质教育资源共享共建。

接下来，杭州高级中学临平新城学校、杭二中富春学校等高中也将陆续开工，这也是杭州完善名校集团化扶持政策，全市域推进新名校集团化的行动之一。“这些年，杭州在遵循普职协调发展的政策下，积极回应群众对优质教育资源的需求。”杭州市教育局相关负责人说，近年来，学军中学海创园学校、杭二中钱江学校、杭高钱塘学校接连投入使用，口碑都不错，杭州市教育局将继续坚持“管理不变、招生一体”的思路，深化各城区优质高中合作交流，推进名校资源发展机制。杭州将根据高质量发展建设共同富裕示范区城市范例一计划一清单，由市教育局牵头，按照“一校一策”思路因地制宜，尽可能增加学位供给数量，让更多学生在家门口上好学。

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