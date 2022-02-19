本报记者 康琼艳

原标题：在滑雪运动中感受快乐

“板型呈大写的A字，板尾打开，小腿抵住鞋舌，双膝微屈，制动时将板尾推开……”在黑龙江哈尔滨市的亚布力滑雪场，张永健正为孩子们演示犁式滑雪的动作要领。

毕业于哈尔滨体育学院的张永健是一名滑雪教练，今年是他从事滑雪技能培训的第七个年头。对于迅速升温的冰雪运动，张永健深有体会：“与过去相比，滑雪这项运动的认知度明显扩大，参与人群也从小众走向大众，越来越多的孩子们从滑雪中体会到冰雪运动的快乐。”

如今，推动冰雪运动进校园、带动百万青少年上冰雪已成为一项基础性工作。据统计，2020年，全国冰雪运动特色校达2062所，预计到2025年将达5000所。

得益于这一发展契机，张永健所在的雪狼少年营于2015年专门针对4岁至16岁人群推出了滑雪技能训练营，学员可根据自身基础参与不同班次。在张永健看来，无需自购装备、系统的教学与专业场地，是很多家长心仪之处。“一个雪季的参训人次可达300人左右，在为期5天至7天的课程中，孩子们要掌握多种滑雪技能，还会接触滑雪竞赛赏析、学习运动康复知识。”张永健说。

记者在现场看到，30多名孩子被分成4组，他们身着护具，在教练带领下，熟练地调整雪板、预热身体。尽管当时室外温度低至零下30摄氏度，孩子们学习的热情却丝毫不减。

9岁的杨景旭具有一定滑雪基础，这是他进入双板学习的第三天。“中级道比初级道更高、更陡、转弯更多，起初掌握不好平衡，很紧张。但摔了几跤以后，我发现中级道也没有那么可怕。”杨景旭说。

青少年是冰雪运动发展的基础和未来。张永健告诉记者，在前不久举行的黑龙江省冰雪亲子运动会上，400组家庭冒着严寒完成了雪地足球、雪地拔河等多个趣味十足、互动性强的冰雪体育项目。“随着冰雪教育的推广和普及，逐步消除了家长们对运动安全的顾虑，也让大众看到了冰雪运动在磨炼儿童意志、增进团队精神等方面的积极作用。”张永健说。

黑龙江具有得天独厚的冰雪资源，冰雪运动在这里具有深厚的群众基础，不少冰雪运动名将从这里走出。随着“三亿人参与冰雪运动”目标的实现，越来越多少年儿童体会到了冰雪运动的魅力。“冰雪运动与大众的联系越来越紧密。”张永健表示，从过去以游戏娱乐为主要诉求的冰雪体验项目，到如今偏向于专业的冰雪运动技能追求，冰雪运动正在更大范围、更深层次走进我们的生活。

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