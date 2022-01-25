原标题：重视心理健康教育 让更多学生感受到积极的能量

【一线探索】

据世界卫生组织的资料显示，全球每年有超过70万人因为心理疾病而自杀身亡。

心理抑郁已经成为仅次于心脏病的人类第二大疾病，这种疾病不仅困扰已经工作的成年人，很多在校的大中小学生也无法避免产生心理抑郁的症状。

孩子们的抑郁，可能并不仅仅是因为“心理脆弱”“叛逆”，也并不是所谓的“矫情”，而是需要老师、家长、社会积极关注的心理健康问题。

影响大学生产生心理障碍的主要因素

原生家庭对于一个人心理健康程度的影响是巨大的。有一句话概括得很贴切：“好的童年可以治愈一生，不好的童年需要一生去治愈”。原生家庭对于一个人性格、三观以及情商的影响可能会持续终生。试想，如果一个孩子从小生活在父母吵架、不尊重对方，感受不到爱为何物的家庭当中，长大以后会是什么样子？

人际交往问题越来越多地成为引发大学生心理健康问题的导火索。主要体现在处理亲情、爱情、友情时的不成熟和不理智。如果原生家庭情况不佳的话，就更容易使之将情感寄托于其他途径，比如沉迷于恋爱之中。当遭受失恋的打击时，这些学生因为缺乏相应的情绪控制和管理能力，往往会产生强烈的挫败感而走不出失恋的阴影，从而引发一系列心理问题。还有些学生，因为自身性格和习惯原因，无法投入到正常的人际交往之中，经常和同学、室友产生摩擦，也极易产生极端心理问题。

学业、就业压力。一部分学生进入大学之后，无法适应大学的自主、自律式学习方式，大学里专业课程的设置都是在老师讲授的基础之上，更加偏重于个人的自学。如果一直无法摆脱高中时候以老师讲授为主的学习方式，容易产生松懈心理，课程重视度下降，最终导致学业挂科，才意识到问题的严重性，进而造成较大的心理焦灼感和压力。对于即将毕业的大四学生来说，对未来的规划无非两种：就业或者继续深造。不论选择哪种，都面临着激烈的竞争和淘汰，加之父母期望过高，多方面的压力汇集，也容易产生焦虑心理问题。

针对大学生心理障碍的解决策略

积极心理学的运用。除了传统教育中对于大学生消极心理进行干预、疏导和治疗，对存在心理健康问题的学生个体予以关注之外，现在我们更加提倡“积极心理学”的应用：更注重对大学生个人潜在能力的激发、积极心态的培养和引导，培养其更加积极的心理品质，包含积极的思想、情感、品性等。通过积极心理学健康教育，引导学生在处理实际困难过程中运用更加积极的心态去面对，运用积极的方式去解决。同时通过开展积极心理学教育使其提升幸福感，促进其实现自身价值，并具有更加积极的品质实施自我心理调整，提升其心理承受能力。此方法极大地丰富了大学生的心理健康教育工作内容，具有普遍适用意义。积极心理学不再是以往“亡羊补牢”式地去解决单个学生的心理问题，而是以“未雨绸缪”“防患于未然”的方式去建立广大学生积极向上的心理基础。

重视体育锻炼。体育锻炼会促使人体分泌快乐元素“多巴胺”。诸多研究结果表明，体育锻炼可以通过减少抑郁情绪的作用机制，有效缓解和控制个体的消极情绪。大量实证研究表明，体育锻炼的强度与消极情绪具有关联效应，有规律的体育锻炼可以大大降低消极情绪发生的概率，抑制个体情绪的波动，缓解心理疾病的发生。体育锻炼不仅可以提高身体的免疫力，还可以促进同学、老师以及外界之间的友谊，加大彼此之间的沟通了解。通过身体不断适应运动带来的刺激，可以引发生理极限被一次次打破的成就感，面对挫折和困难的掌控感，全面提升个体的身心健康，同时提升学生个人面对社会挑战的自信心和应对能力。

高校心理健康教育工作，可以从体育锻炼心理学的角度入手，开展团建、拓展、体育比赛等，不断增强大学生在面对人与人交往、合作，学业、就业压力等问题时的自我调节能力，进而塑造健全的人格，消除或遏制消极负性情绪，提升大学生整体的心理健康水平。

加强线上咨询疏导功能。以往大学的心理疏导都是以线下面对面的方式来开展，这种方式有一定的局限性：首先，接待时间相对固定，一般只能是心理疏导老师上班的时间，下班之后想要做到“面对面”进行有一定困难。其次，私密性较低。学生会暴露自己的个人信息，这也会使有些希望进行心理治疗的学生望而却步，反而失去了干预引导的最佳时机。现在是互联网时代，网络信息十分发达，以微信为例，通过微信这种全新的方式对大学生进行心理健康教育，不仅为解决心理问题拓宽了渠道，还能以大学生喜闻乐见的方式对其进行引导，有助于心理健康教育工作的有效开展,可以给更多的学生提供咨询机会。高校也可以尝试培养对心理健康教育感兴趣的学生，利用微信对其进行辅导，充分发挥朋辈互助的优势，让更多的学生真正感受到心理健康教育所带来的积极能量。

（作者：徐迟，系中国传媒大学戏剧影视学院助理研究员）

(责编：温璐、熊旭)