原标题：三部门严查向未成年人无底线营销食品行为

新华社北京1月24日电 市场监管总局、教育部、公安部24日联合发布《关于开展面向未成年人无底线营销食品专项治理工作的通知》，全面治理校园及周边、网络平台等面向未成年人无底线营销色情低俗食品现象。

近期，一些包装或内容含有色情暗示、宣传违背社会风尚的食品，面向未成年人销售，有些甚至成为“网红零食”，引发社会各界高度关注。通知明确，将适时联合公布治理行动成果，曝光典型案例。通过查办一批违法案件、曝光一批典型案例、严惩一批违法分子，形成有效震慑。

通知要求，市场监管部门要重点加强校园及校园周边等区域食品安全日常监管和抽检监测，严厉查处有关违法违规行为，包括：未经许可从事食品生产，生产经营不符合食品安全标准和标签标识不合法的食品；对商品性能、功能作虚假或者引人误解的商业宣传；发布恶搞、低俗以及含有色情、软色情内容等违反公序良俗，损害未成年人身心健康的广告；为“三无产品”等法律、行政法规严禁生产、销售的产品设计、制作、代理、发布广告；生产经营侵犯注册商标专用权的商品；电商平台经营者不履行法定核验登记义务、对违法情形未采取必要处置措施或未向主管部门报告。（记者赵文君）

(责编：温璐、熊旭)