原标题：跃上冰雪，拥抱快乐寒假

开栏的话

“放假喽！”欢声笑语在冬日的中国大地上响起。放下书包、走出教室，近日，全国各地中小学生陆续开启“寒假模式”。

这是义务教育“双减”政策实施后，孩子们迎来的第一个假期；也是进入“依法带娃”时代后，父母们面临的首个长假考验。当报班补课成为过去时，当“书山题海”不再是首选，当“五育并举”、健全人格教育成为新追求，孩子们的寒假生活怎样过？学校、家庭、社会、政府为他们乐享假期创造了哪些条件？学生和家长又有什么感受与期待？

今日起，本报开设专栏，真实记录这个不同以往的寒假，展现“双减”政策带来的新风新貌。

首期，让我们把视线投向北京、张家口两地的孩子们。随着冬奥会脚步渐近，作为举办城市“小小东道主”的他们，在冰雪天地挥洒热情，以些微小事服务盛会，用行动写下纯朴而真诚的心愿……

远观，蓝天、白云、高山、雪道，冬日美景令人心怡；近瞧，身披各国国旗的“小运动员”顺着雪道飞驰而来，留下大写的“S”形轨迹。

放寒假了，北京昌平军都山雪场迎来了“北京中小学生模拟冬奥会”。赛场上冰雪寒风，孩子们却热力四射：有双板畅滑出场的“酷姿”、雪地单足接力赛的激烈，也有雪地拉板拉绳赛的欢笑，也少不了摔个趔趄、“刹不住车”的惊险。

一边滑，一边评点其他队员的动作，北京171中学学生贾孟童一看便是雪场“常客”。她告诉记者，自己3岁开始滑雪，疫情前每年都会去崇礼滑两次，每次五六天；军都山除了“猫跳”不太敢滑，其他滑道都没问题。

“一开始还是害怕，动作放不开，是家人的鼓励让我坚持下来。”贾孟童回忆，“有次雪场刮大风，我在背山道，雪快被风吹没了，露出坚冰，我差点儿吓哭了。是爸爸的鼓励让我鼓起勇气，到了终点。”

“双减”后，这个假期作业明显少了，更多时间可以留给运动、兴趣。贾孟童两眼放着光：“我要多滑几次雪，每天跑步！还要看冬奥比赛，尤其是短道速滑，一场都不想错过。”

来自北京五中分校的江智媛更享受在雪上“飞起来”的感觉。“刚开始把握不住平衡，教练指导后，慢慢学会了站立、减速、加速、转弯，越来越上瘾啦！”她觉得这项运动很锻炼勇气，“挑战难度越来越大的赛道，不断超越自我。”

征战冰雪的勇气，不知不觉被带到了平时。从4分10秒到3分30秒，江智媛的800米长跑成绩提高了很多，学习也更专注了。“寒假想加强语文阅读、英语听力，坚持练篮球。哦，看冬奥一定不能少！我最关注谷爱凌，希望她能拿金牌！”

“尊敬的乔治·伊利奥普洛斯先生：我想告诉您，我非常喜欢单板和双板滑雪，还有滑冰。这个冬天，我计划每天坚持1600米长跑，还要‘上冰上雪’，提升体能和技术。”北京中学八年级学生李槟子在现场分享了自己写的一封信，收信人是曾寄语北京冬奥的希腊驻华大使。

“冬奥来了！我们在北京等你！”孩子们扬起雪花，对着天空尽情呐喊。

（记者 周世祥）

(责编：李依环、温璐)