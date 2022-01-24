原标题：投身志愿，服务燃情冬奥

1月23日，小朋友们在河北省石家庄市裕华区欢乐汇商场的滑冰场玩耍。新华社发

【新春走基层·今年寒假孩子们这样过1】

早上9点，太阳像个小小的咸蛋黄，在空中瑟缩着，又是一个大冷天。

丁零丁零……伴着一串清脆的铃声，河北省张家口市第九中学初二学生路晓静骑上心爱的小自行车出了家门。紧接着，周围阵阵自行车铃声伴着清脆的笑声、问好声，此起彼落。崇礼城市小志愿者团集合啦！

“这个寒假可不一般，我们得做些有意义的事儿！”路晓静边蹬车边对记者说，嘴里呵着白气。

身上是印着冬奥标志的小红马甲，车后座上是装满补给品的大袋子，车把上还挂着个空袋子——孩子们沿着慢行自行车道缓缓骑行。一路上，查看道路卫生情况，每片落叶、每个矿泉水瓶都要捡起来，放进空袋子；每隔一段，路旁就有一间运动员休息驿站，他们会进去仔细“点数”：矿泉水、能量饮料……少了什么，就从后座的大袋子里掏出来，整整齐齐码上。

一上午过去，装补给品的袋子快见底了，原本的空袋子却被“战利品”塞得满满当当。

“小朋友，能不能帮个忙……”一个声音从路边传来。原来是一位身着中国国家队训练服的叔叔。“有位运动员受凉了，肚子疼，不知哪儿有热水？”那人指着路边的中巴车问。

“您稍等，马上！”路晓静和小伙伴立即跑去接热水，还找来了同行的一位医生志愿者，为运动员做诊疗。一车人连连道谢：“你们真棒，崇礼真棒！”

路晓静开心地笑了，对记者说：“瞧，我们的工作重要吧！帮别人解决困难，特有成就感。”

一天的志愿服务结束了，路晓静和队友们却意犹未尽。这条骑行道他们曾走过很多次，走着走着，他们长大了，路也变宽了。“一直走下去，就到了太子城冰雪小镇。这是全球唯一一个高铁直通的冬奥小镇，也是唯一一个有考古遗址公园的冬奥小镇。”路晓静说着，满脸尽是骄傲。

1月10日，路晓静放寒假了。“双减”政策实施以来，他们的作业不多，大部分都在寒假前完成了，每天只需半小时温温书。小伙伴们商量着，把更多时间用来练习英语听力和口语，“好给外国客人帮忙啊，咱可是东道主”。

路晓静和家乡都准备好了，开门迎接世界各地的冰雪健儿，“一起向未来”！

（记者 姚晓丹 陈元秋 耿建扩）

(责编：李依环、温璐)