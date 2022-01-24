为发挥学院多年深耕东盟平台的优势，桂林旅游学院从2017年以来创新开展东盟旅游教育开放行动，在国际旅游人才培养、参与东盟教育治理、讲好中国故事等方面形成了特色，在中国—东盟国际旅游教育领域走出一条特色发展之路。

构建国际平台，扩大对外开放空间。2017年携手中国—东盟中心发起成立中国—东盟旅游教育联盟，学校作为秘书单位持续推动联盟发展，至今已在中国、印度尼西亚、新加坡连续4年举办年会暨国际论坛，聚集了一批国内外旅游教育资源。在中国—东盟旅游教育联盟框架下，学校积极探索教育“走出去”模式，通过校企、校校、校政等多元合作设立海外校区、教学点，利用海外资源扩大国际学生教育规模，反哺国内学生国际化发展，形成了内外联动、规范有序的国际教育新格局，丰富教育对外开放内涵。

创新协同育人机制，推动中国标准国际流动。创造性地设计构建了中国—东盟旅游教育共同体协同育人机制，以国家本科专业标准为基础建立面向国际的中国化课程标准及柔性国际课程体系，增强留学生的中国理解力和国际职业发展力，形成了独特的国际学生培养模式和国际化教育内涵，有力支持了学校的酒店管理和旅游管理专业在2019和2020年分别被评为国家一流专业建设点。

策划组织国际学生讲中国故事活动，助力中国文化传播。学校把海外招生工作融入民间文化交流活动，组织中外学生、专业教师携手在东盟国家持续开展“中国旅游教育进校园（校园开放日）”“中国餐饮文化进社区、进家庭”等文化交流活动，联合东盟旅游院校、东盟旅游企业举办国际会议、学科国际竞赛，有效整合教育与旅游两大行业的优势助力中国—东盟民心相通。

搭建面向东盟旅游教育的云校园、云课堂，主动适应国际教育发展趋势。在亚洲开发银行贷款项目的支持下，学校于2020年开发了中国—东盟旅游教育共同体云平台，面向东盟学生提供“留学中国”的智慧学习服务、面向东盟旅游行业提供职业能力提升服务。

探索产教融合国际化发展新模式。将教育融入产业对外开放行动，学校的“中印尼旅游教育合作”被列入文化和旅游部2019年“一带一路”旅游产业和文化产业国际合作重点项目。“中国旅游教育进校园”“中国餐饮文化进社区、进家庭”已在东盟形成民心相通特色文化交流品牌。2021年与柬埔寨七星海城市发展集团、泰国格林卫国际旅游集团合作探索东盟国际旅游产业学院模式，成为学校首个自治区级现代产业学院的建设内容。

国际学生培养质量逐步得到学生和社会的认可，国际学生多次在国内和国际上的学科竞赛中获奖。2021年在中国—东盟建立对话关系30周年之际，学校与柬埔寨七星海管委会联合主办了“中国—东盟大学生国际旅游创新大赛”，来自中国、印度尼西亚、泰国、柬埔寨等9个国家的162支队伍674人次参加了大赛，在东盟旅游院校中产生较大影响，较好地实现了以赛促学的目标。由桂林旅游学院培养的国际学生的各类学习活动和职业行为引起国内外旅游行业及旅游院校广泛关注。

数据来源：桂林旅游学院

(责编：李依环、温璐)