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加强疫情防控和安全管理，优化出行服务

各部门积极保障春运旅客安全有序出行

2022年01月24日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月22日电 （记者樊曦、周圆）22日，2022年春运迎来开启后第一个周末。铁路、电力、民航等部门强化疫情防控和安全管理，优化出行服务，保障旅客安全有序出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，22日，全国铁路预计发送旅客610万人次。春运前5日（17日至21日），全国铁路发送旅客超过2500万人次。

为确保铁路春运安全有序，中国铁路郑州局集团公司严格落实疫情防控工作，管内各大车站对候车厅、站台、卫生间等区域实施网格化管理，进行多频次重点消杀和深度清洁。中国铁路兰州局集团公司积极服务乡村振兴战略，持续开好管内11趟公益性“慢火车”，满足偏远地区旅客出行需求。中国铁路南昌局集团公司宁德站服务台积极对接当地出租车公司，建立“铁路出租车联动群”，让特殊重点旅客一下车就马上能约到司机，减少等候时间。

电力方面，为全力做好寒潮天气保供电工作，国网江苏句容市供电公司组织工作人员深入辖区内地铁站、汽车站、高铁站等交通枢纽开展春运保供电检查。南方电网兴义供电局对辖区内机场、铁路等交通运输部门专用供电线路和设备开展春运电力安全大检查，对重要输电通道开展24小时不间断动态监测，全力保障电网安全稳定运行。国网山东济宁市任城区供电公司积极应对冬季寒潮，组织人员加强辖区配电线路及重要电力设施的巡视测温，做好居民用电和公交站、充电站等场所用电工作。

民航方面，大连航空积极调配运力部署，加密大连——成都直飞航线，由每天往返4班增加到6班，充分满足两地旅客出行需求。受国内部分地区突发疫情影响，为确保旅客顺畅出行，深圳航空推出“随心改、放心行”服务，购买深航机票可提前7天变更一次，免收变更手续费，让出行更舒心。

(责编：李依环、温璐)

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