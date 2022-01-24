本报北京1月23日电 （记者叶紫）人社部联合工信部、民政部、交通运输部、国家乡村振兴局、全国总工会、共青团中央、全国妇联，在全国范围内部署开展2022年春风行动。此次行动以“春风送温暖 就业送真情”为主题，于1月21日至3月31日期间持续开展，集中为返乡返岗农民工、因疫情滞留的务工人员和脱贫人口、低收入人口等重点帮扶对象，以及有用工需求的各类用人单位提供就业服务，实现“留岗有关怀、就业有帮扶、用工有支持”。

活动期间，各地将引导有序外出务工，通过劳务协作和劳务品牌带动帮助劳动者就业增收，根据实际需要和疫情防控要求视情提供专车、专列、包机服务。鼓励扶持返乡农民工创新创业，积极组织春播春种农业生产、城乡基础设施建设和以工代赈项目，按规定实施乡村公益性岗位托底安置脱贫人口、返贫监测对象，促进就近就业创业。组织开展一系列线下和线上招聘服务活动，面向国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区定向投放就业岗位。强化服务培训维权，为有需要的农民工提供至少1次职业指导、3个适合的岗位信息、推荐至少1个合适的培训项目，推动基层公共就业服务向零工市场延伸，引导农民工主动参加技能培训，畅通劳动保障维权渠道。优先支持重点企业、重大项目、重大工程连续生产，支持企业开展用工余缺调剂，按规定落实职业技能培训补贴、失业保险稳岗返还等扶持政策。同时，还将结合疫情防控和生产用工情况，因地制宜稳岗留工，组织多种形式的关心关爱活动，精准施策提供相关服务，对符合条件人员实施帮扶救助。

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