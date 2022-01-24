中新网北京1月24日电(任靖)24日起，2022年上半年中小学教师资格考试(笔试)报名工作将开始，本次考试将在全国30个省份举行。近年来，教师资格考试的报名热度持续攀升，“教资热”被舆论关注，专家表示，教师职业吸引力不断增强和大学毕业生人数升高，都提高了教资考试的报名热度。

图片来源：中国教育考试网

30省份今启动报名 3月12日笔试

按照教育部考试中心的消息，2022年上半年中小学教师资格考试(笔试)报名开始时间为1月24日，此次笔试在30个省(自治区、直辖市)举办(西藏目前仅在下半年举办)。

值得注意的是，此次考试报名时间原定于1月14日，后鉴于部分省份突发新冠肺炎疫情，报名开始时间延迟至1月24日。

按照现行的教师资格考试办法，该考试在多数省份一年举行两次，一般笔试分别安排在上半年3月和下半年11月，提前1—2个月启动报名。日前30个省份今年上半年中小学教师资格考试报名的公告都已陆续公布。根据各地的公告，本次考试(笔试)日期为3月12日。

“教资热”话题受关注

近年来，教资考证热的话题受到舆论关注，按照教育部的数据，“十三五”期间，年平均认定教师资格人数在160万以上，较“十二五”年增长约37%。

近几年，每年举行两次的教师资格考试，每次报名人数都在百万级以上。2016年，全年教师资格考试报名人数共有260万人，2017年达410万人，到2019年则攀升至900万人。去年下半年的教资考试报名中，部分省份的报名人数仍在攀升。

在中国教育研究院研究员储朝晖看来，近几年，教资考试“热”一个主要原因就是不断攀升的大学毕业生规模，就业竞争之下，持证就意味着多了一条出路。

“从大环境来看，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上也予以优先保障，未来教师职业的吸引力在不断增大，这是教资考试热度攀升的大背景。”华图教育研究院专家张晓静分析，近年来，国家提高了教师入职门槛，教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件，这也是教资考试热度攀升的重要原因。

这些人可免试认定教师资格

在此次教资考试报名前夕，教育部印发《关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》，要求在教育类研究生和公费师范生免试认定改革基础上，继续在有关高等学校师范生中开展免试认定改革。

通知指出，2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革。

通知要求，实施免试认定改革的高等学校要建立健全师范生教育教学能力考核制度，根据师范类专业的人才培养目标，分类确定任教学段和任教学科。

对有关高等学校随意扩大免试认定范围，为不符合条件的学生或不按规定颁发《师范生教师职业能力证书》的，或在免试认定改革工作中玩忽职守、徇私舞弊的，依纪依规取消学校相关师范类专业免试认定资格，核减学校相关师范类专业招生指标，追究学校主要负责人和相关人员责任。

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