人民网北京1月23日电 院长亲自上阵为学生剪头发？辅导员也变身“洗剪吹”的大师？日前，在天津大学北洋园校区，一间由教授、辅导员和同学们自发组成的“妙手理发屋”开张，受到师生们的热捧。

天津大学机械工程学院副院长曹树谦教授为学生剪发。天津大学供图

作为理发屋最受欢迎的理发师之一，天津大学机械工程学院副院长、动力学专家曹树谦教授在“试营业”第一天晚上“正式上岗”，熟练地拿起工具为学生们剪头发。

“读研那会儿，为了节省花销，我也常和室友们互相理发，没想到时隔三十多年，这点‘手艺’为同学们派上了用场，心里还挺自豪。”曹树谦说， “白天还有大量教学科研和管理工作，晚上一空出时间我就马上来理发屋‘上夜班’。”

记者了解到，1月8日天津市突发新冠肺炎疫情，位于津南区的天津大学北洋园校区执行封闭管理。学校为在校15000余名学生保证了充足的生活物资供应，但很多同学却为理发犯了愁。校园里平日只有一家理发店、几名员工，一时间出现了理发排队、排号、剪不上的情况。

作为校内学生人数较多的学院之一，面对同学们的紧要关“头”，天津大学机械工程学院设法购进了十套“理发工具套装”。经过一番布置，学院大楼里的“职工小家”活动室被迅速改造成一间简单而温馨的“妙手理发屋”。

天津大学教学楼内的“妙手理发屋”。天津大学供图

一批平日深藏不露的老师和同学也“脱颖而出”，成为主动为同学们服务的“托尼老师”：天津大学2020级机械专业硕士生王少伟是一名光荣的退役大学生，在部队里练就了一手理发绝活，平常就和室友马晨铭彼此剪头，俩人的功力早已“熟能生巧”；辅导员洪爽曾有过帮男朋友剪头的经历，“为了同学们的需要，也小心翼翼地拿起工具献丑啦。”

春节临近，理发屋的工作更加忙碌了。有人留下了这样一张字条——“今年是我大学第一年。感谢你们每一个专注的‘咔嚓’，让我在这飘雪的夜晚不觉孤单，有了家人般的温暖。”（孙竞、李依环、焦德芳）

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