原标题：“学好语文是学好一切的根本”

语言与文化历来是一个民族、一个国家的“魂”，是一个民族、一个国家文明的标志。语言则是文化的载体与根基。

中国是一个文明古国，她既有光辉灿烂而又神奇深邃的古老文化，又有各民族交织、中外交融的现代文化。无论是我国的古代文化还是现代文化主要都是用汉语来记录、来传承的，这充分显示了汉语无与伦比的魅力。

关于语言的功用，人们常说，“语言是人类最重要的交际工具，语言是思维的物质外壳，语言是记录和传承人类文化的主要载体。”然而在当今社会，语言还成为社会的重要资源，更成为国家软实力的重要组成部分。

语言的重要性，从个人层面来说，已成为生存、发展的重要条件。现在，招聘单位对应聘人员的考核大多首先看他的语言素养与语言能力，包括母语和外语、口语和书面语。语言对个人的重要性，三位名人说得很明白——语言学家吕叔湘先生说：“学好语文是学好一切的根本。”数学家苏步青先生说：“如果说数学是学习自然科学的基础，那么语文则是这个基础的基础。”联合国前秘书长安南说：“21世纪的年轻人起码要掌握三种语言，这样才能适应时代发展的需要。”

从国家层面来说，语言越来越重要。制定和实施正确的语言政策，将确保各民族之间的和谐相处，促进各民族、各地区间经济、文化、科技的交流与发展。大家说文明话，做文明人，将有助于构建和谐的语言生活、构建和谐的社会生活。如今，处于大数据、云计算、互联网、万物互联的信息时代，国家语言能力跟国防、经济、科技等各方面信息获取的能力，跟信息资源的储备、利用、保护的能力，跟国际竞争能力都成正比；国际交往、谈判以及国际利益的争取与维护，都需要有很强的语言能力支撑。而语言跟经济的关系更是越来越密切，语言已成为重要的经济资源。语言产业可以直接为国家创造可观的产值。《中国语言服务行业发展报告2020》显示，2019年，我国语言服务总产值为384亿元，2020年语言服务产值虽受疫情影响会有所下降，但报告预计也将达到366多亿元。在这次全国脱贫攻坚战中，其中一个举措就是在农村地区推广普通话，在民族地区推广通用语言文字，这对脱贫、对振兴乡村起到了积极助推作用。

从促进国际交流与合作来说，语言也起着积极作用。“一带一路”建设需要语言铺路搭桥，语言互通是“五通”的基础。八年多来的事实表明，语言和语言教学在“一带一路”建设中起到了非常好的桥梁作用、沟通作用，因为语言具有情感性，“构建人类命运共同体”更需要语言铺路搭桥。任何外语教学，包括国际中文教育在内，教员在教授某种语言、学生在学习某种语言的同时，实际上也在进行情感交流，以及文化上和价值观上的沟通。通过语言和语言教育达到各国之间互相交流和相互理解，正是“构建人类命运共同体”所需要的。

语言文字对个人、对国家、对世界如此之重要，因此我们每个人都要敬重祖国的语言文字，维护祖国语言文字的健康发展，都必须重视提升自己的语文素养，提高自己的语言能力，这是构建国家语言能力的基础。

然而我们遗憾地看到，目前大家在平时说话、写作中，在纸质媒体和视频媒体上，受网络语言的影响，不注意语言表达，不注意语言修养，语言方面的毛病随处可见。除了用词、造句不规范之外，随意使用网络词语、中英夹杂、窜改成语也屡见不鲜，有些年轻人还以此来显示自己的“能耐”。成语被誉为中华文化的一颗璀璨明珠。可是现在一些成语被“谐音”滥用，全不顾对祖国语言文化之破坏，对祖国语言健康的损害。

对于语言文字的使用问题，国家语委在全面深入调查、了解当今语言文字使用情况的基础上，有必要制定针对性措施，以有力遏制和杜绝语言文字使用不规范甚至任意糟蹋的现象，同时要正面引导民众不断提高自己的语文素养和语言能力。

更重要的是要加强中小学语文教育，特别是要加强书面语教育。学生只有掌握好书面语才能接受高素质的教育，包括历史文化教育、科学技术教育、思想品德教育。语言素养和语言能力主要是指书面语的素养与能力，目前出现的种种语言文字问题也都出在书面语上。因此在中小学，要引导学生敬重祖国的语言文字，从小养成在作文中、作业中规范使用国家通用语言文字的习惯。现在有部分学生只顾着学外语，不重视语文素养和语言能力的提高。学外语并不错，可以开启人生的一条新路，打开更多认识世界的视窗。但是须知，外语教学的实践表明，没有深厚的语文功底，外语能力、外语水平的提高也会受限。

语文素养和语言能力的提高，不是靠学理论所能达到的，更没有什么捷径可走，唯一的办法就是要多读书，读好书，勤于写作，有的名篇名段需要适度背诵。这是古人留给我们培养孩子语文素养和能力的有益经验。阅读对于孩子不断提高语言能力、思维能力，不断提高文化素养、传承中华文化，都起着至关重要的作用。阅读也可以让人们特别是让孩子从传统文化、从外国文化中获取智慧，打开丰富多彩世界的大门，给我们提供精神滋养。所以我们的先辈和前辈一直以来都强调读书的重要性。宋代欧阳修告诫我们：“立身以立学为先，立学以读书为本。”苏东坡云：“腹有诗书气自华。”著名国画家李苦禅也告诉我们：“鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书。”

读书关乎个人的精神气质，全民的语文素养更关乎民族、国家的精神风貌。每个人都要规范使用国家通用语言文字，努力提高自己的语文素养。

（作者：陆俭明，系北京大学中国语言学研究中心、中文系教授）

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