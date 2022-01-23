原标题：吃完生日蛋糕 学子出征冬奥

本报讯（记者 雷嘉）吃完定制的“冬奥蓝”生日蛋糕，就出征冬奥。昨天上午，对外经济贸易大学的260余名北京2022冬奥会和冬残奥会赛会志愿者中有67名出发前往驻地，为服务冬奥做好准备。出发前，校团委为8名将在此期间过生日的志愿者提前办了一场集体生日会，预祝他们圆满完成志愿服务工作，同时让这段经历成为青春年华中的宝贵记忆。

昨天出发前，志愿者们齐聚学校求索楼的一间大教室里。看到一个巨大的定制生日蛋糕被抬进来，同学们发出惊喜的欢呼声。原来，志愿者中有8名同学将在冬奥会和冬残奥会期间过生日，校团委贴心地将出征仪式办成一场集体生日会，提前为不能返家和家人一起过年、过生日的他们庆生。

北京青年报记者在现场看到，定制的生日蛋糕是“冬奥蓝”色，上面有此次贸大全体志愿者的照片集合成的大照片，中间写有“北京2022冬奥会和冬残奥会volunteer（志愿者）大团圆”的字样。“260多个人，每个人的照片都在蛋糕上面。吃完蛋糕再出发，代表学校牵挂着你们每个人。”校团委副书记苗冬青在生日会上殷殷嘱咐同学们遵守纪律，注意身心健康，在圆满完成志愿服务工作的过程中展现出贸大人的青春风采。

8名志愿者和苗冬青一起切开蛋糕，分发给当天出行的60余名志愿者，与伙伴们共享。即将过生日的师生还收到了学校为他们定制的生日贺卡。

志愿者黄睿婷一边吃蛋糕一边告诉北青报记者：“我的20岁生日是在冬残奥会开始的那天，我的生日愿望就是疫情赶快结束！”这位英语专业大二女生还是个冰雪运动爱好者，从小学开始每年冬天都要滑雪，单板双板都能玩，因此报名参加冬奥志愿服务的愿望非常迫切。

来自台湾的张心妍和来自香港的朱倩婷两位女生也在开心地分享生日蛋糕。她俩是第一次参加国家重大活动的志愿服务，心情既忐忑又期待。“学校在我们出发前办这样的生日会好贴心，让我们充满信心。”她们说。

(责编：薄晨棣、宋美琪)