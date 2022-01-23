今后，部分高校师范类专业毕业生到中小学任教，将不必再考教师资格证了。近日，教育部发布了《关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（以下简称《通知》），对在高等学校师范生中开展免国家中小学教师资格考试认定，从而取得中小学教师资格的相关改革作出进一步部署。

哪些师范生可以“免试拿证”

教育部相关负责人表示，2020年《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》（以下简称《实施方案》）印发后，启动实施了教育类研究生和公费师范生免国家中小学教师资格考试认定取得中小学教师资格的改革，此次对于免试认定资格的扩大是这一改革的延续。

据《通知》内容，2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革（具体名单将另行印发）。实施免试认定改革的高等学校应建立师范生教育教学能力考核制度，根据培养目标分类对师范生开展教育教学能力考核，考核合格的2022届及以后年份毕业生可凭教育教学能力考核结果，免国家中小学教师资格考试。

那么，免试资格名单如何确定？据悉，各省级教育行政部门组织有关高校参照教育实践时间、实习生数与教育实践基地数比例、专业生师比、具有高级职称教师占专任教师比例、生均教育实践经费、生均教育类纸质图书、国家中小学教师资格考试通过率等核心指标及内涵说明进行了数据核验和填报。根据数据指标，提出纳入免试认定改革的高等学校师范类专业名单，划定免试认定改革的范围。而对于2018年及以后加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，相关政策将另行通知。

“《通知》首先对于师范专业在读生是利好，据我了解，教师资格考试的不少内容对师范生来讲是基础知识，但毕竟考试需要‘应试’，各类培训班有需求可能就是一个缩影。此次规定一方面避免了重复复习在精力上的浪费，另一方面也克服了‘应试’的弊病，考察重点更多从基础知识转移到实际教学能力。”教育部教育发展研究中心首席专家、综合研究部主任王烽表示。

资格考核后可以教哪些科目

那么，各校又应如何进行师范生教育教学能力考核？据悉，考核将分为培养过程性考核和师范生教师职业能力测试两个方面。其中，职业能力测试笔试须由学校统一命题组织实施，面试可结合教育实习实践环节一并考核。对教育教学能力考核合格的教育类研究生和师范生，由校长签发《师范生教师职业能力证书》。

关于具体“考什么”，《通知》提出将参照《实施方案》相关内容，即过程性考核根据师范生教师职业能力标准，重点考核师范生思想品德情况及师德素养、教师教育课程学业成绩、累计不少于一学期的教育实习实践完成情况、专业能力及技能培训情况；教师职业能力测试应根据所开设专业的人才培养目标、师范生教师职业能力标准要求、国家中小学教师资格考试标准和大纲，参照国家中小学教师资格考试科目，确定测试的任教学段和任教学科，统一命题。

那么，资格考核后可以教哪些科目？记者注意到，《通知》将此分为三种情况。其一，对以幼儿园、小学教师为培养目标的教育类研究生和师范生，参加学校组织的教育教学能力考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目和培养目标，申请认定相应的幼儿园、小学教师资格。其二，对以初级中学学科教师、高级中学学科教师、中职文化课学科教师、中职专业课教师为培养目标的教育类研究生和师范生，参加学校组织的教育教学能力考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目（须包含“学科知识与教学能力测试”）和培养目标，申请认定相应任教学科的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。而对以初级中学教师、高级中学教师、中等职业学校教师为培养目标但所学专业没有明确教学学科和教学专业的教育类研究生和师范生，在培养过程性考核和师范生教师职业能力测试中要着重考查“学科知识与教学能力”。考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目和培养目标，申请认定相应任教学科的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。

“关口前移”对师范人才培养有何意义

“继续在高等学校师范类专业中稳步推进免试认定改革，将教师队伍质量关口前移到培养院校，压实了培养院校建立健全师范生教育教学能力考核制度的责任，切实提高师范类专业人才培养质量，让真正乐教、适教、善教的优秀人才成为教师队伍后备军。”教育部相关负责人说。

教育部相关负责人表示，各级教育行政部门要强化师范生培养过程和结果质量监测，指导有关高等学校严格按照国家中小学教师资格考试标准、师范生教师职业能力标准开展教育教学活动和教育教学能力考核，做好免试认定工作。

“对有关高等学校随意扩大免试认定范围，为不符合条件的学生或不按规定颁发《师范生教师职业能力证书》的，或在免试认定改革工作中玩忽职守、徇私舞弊的，依纪依规取消学校相关师范类专业免试认定资格，核减学校相关师范类专业招生指标，追究学校主要负责人和相关人员责任。”教育部相关负责人补充。

“《通知》的出台也是一个杠杆，进一步‘撬动’师范类教育改革。”王烽分析，“这意味着一个地区或高校师范类专业改革成效越好，其能力考核的权威性、师范类人才的培养质量就越能得到社会承认，这样就反过来推动、督促、激励各地不断深化改革、增加资源投入，切实将师范专业办好。”

（本报记者 周世祥）

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